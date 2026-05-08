恒指半日跌290點 中芯挫4% 百度升3% 崑崙芯傳IPO輔導｜港股開市

美伊再度交火，伊朗局勢反覆，恒指低開266點後，最多曾跌351點，低見26274點，中午收市跌290點或1.09%，報26335點，成交額1,455.41億元。科指半日跌55點或1.08%，報5065點。

科網股別發展，騰訊（700）跌1.55%；阿里巴巴（9988）跌1.49%；美團（3690）跌0.71%。小米（1810）升0.9%，據報小米汽車近日有人事調整，汽車部副總裁于立國兼任海外業務籌備組組長，加速出海佈局。

百度（9888）逆市升3.49%，大行指其崑崙芯北京科技股份啟動在科創板上市輔導。

晶片股走弱。中芯（981）跌4.43%；華虹半導體（1347）大跌9.76%；天數智芯（9903）及瀾起科技（6809）齊跌逾3%。

滙豐、友邦跌逾2% 渣打跌1.8%

金融股下跌，滙豐（005）跌2.65%；友邦（1299）跌2.58%；渣打（2888）跌1.86%；中銀香港（2388）跌0.78%。

泡泡瑪特（9992）受「中國巴菲特」段永平建倉及力撐創辦人王寧消息刺激，今早曾升近7%，高見175.4元，中午收市升5.05%報170.4元，為表現最佳藍籌。

龍湖升近4% 潤地中海外52周高

龍頭內房企造好，龍湖（960）升3.92%；潤地 （1109）及中海外 （688）分別升2.64%及1.35%，齊創52周高。

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0930：美伊再度交火，據報伊朗阿巴斯港附近發生爆炸，美軍指三艘導彈驅逐艦周四通過霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，攔截了伊朗襲擊，並採取自衞反擊。據ABC新聞報道，美國總統特朗普表示，對伊朗目標的報復性打擊只是一次「輕微的懲罰」，又指停火仍在進行中。受消息影響，國際油價升逾1%，布油最新報每桶101.63美元，紐油報96.02美元。

港股方面，恒指今早低開266點，報26359點。科指跌41點，報5079點。阿里巴巴（9988）跌1.41%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）跌0.77%。百度（9888）則逆市升近3%。

金融股下跌，滙豐（005）跌2.58%，友邦（1299）跌2.18%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股47.97億港元。中芯國際 (981)、劍橋科技 (6166)、滴普科技 (1384)分別獲淨買入8.09億港元、6,913萬港元、5,495萬港元；騰訊控股 (700)美團(3690)、中國海洋石油 (883)分別遭淨賣出27.39億港元、6.92億港元、5.18億港元。

美股方面，標指及納指周四破頂後回吐，標指收市跌28點或0.38%，報7337點；納指跌32點或0.13%，報25806點；道指收市亦倒跌313點或0.63%，報49596點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.4%。

