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美股消化停戰協議消息 道指早段跌100點 標指納指創新高後整固

股市
更新時間：22:19 2026-05-07 HKT
發佈時間：21:44 2026-05-07 HKT

美股投資者觀望美伊和談進展，消化霍爾木茲海峽有望重新開放消息，美股早段個別發展，標指及納指在新高後整固，道指則跌100點。

道指報49779點，跌131點；標指報7368點，升3點；納指報25946點，升108點或0.4%。

部分明星股繼續走強，特斯拉（TSLA）升3%，Nvidia（NVDA）及微軟（MSFT）漲逾2%。

美方待伊朗回應

外電報道，美國正等待伊朗就停戰協議作出回應，預計在未來兩、三日透過調停國巴基斯坦交代，惟目前波斯灣及黎巴嫩的局勢仍然緊張。

專家：霍爾木茲海峽有望重啟 利好股市

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada指出，一旦協議達成，霍爾木茲海峽有望重新開放，從而緩解地區衝突。他續指，當油價回落，對全球股市以及能源進口經濟體的貨幣而言，都將是一個積極信號。

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