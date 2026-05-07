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澳博首季經調整EBITDA跌4% 受衛星場關閉影響 何超鳳：營運效率已顯著改善

股市
更新時間：20:01 2026-05-07 HKT
發佈時間：20:01 2026-05-07 HKT

澳博（880）第一季經調整EBITDA錄得9.17億元，按年下跌4.3%，經調整EBITDA率為15.5%，增加2.7個百分點。但期內轉盈為虧，蝕6200萬元。澳博主席及澳娛綜合常務董事何超鳳表示，隨著其完成由衛星場模式過渡，經調整EBITDA率提升，反映出更精簡且更具協同效應的營運架構。

經調整EBITDA率升至15.5%

何超鳳稱，上季是全面採用自營推廣模式後的首個季度，期內展現出嚴謹的營運紀律，效率亦顯著改善。她稱，澳博將繼續專注推進各項物業提升工程，為賓客提供卓越體驗，從而為股東創造長遠價值。

期內總淨收益59.03億元，按年下降21.1%，當中博彩淨收益53.64億元，跌22.8%，而酒店、餐飲、零售 、租賃及相關服務收入為5.39億元，增加1.7%。澳博指，在完全沒有衛星娛樂場下，市佔率亦因此調整至9.6%。

升級工程逐步推進

澳博表示，經調整EBITDA率的改善，反映在轉向自營營運模式後，成功優化資源配置，進一步提升盈利能力，並指澳門半島區內多項物業於重組後展現穩健動力，相關產品優化及升級工程亦正按計劃逐步推進。

該集團指出，在奢華酒店領域獲《福布斯旅遊指南》的權威肯定，而旗下餐廳於港澳地區表現亮眼、屢獲殊榮，進一步鞏固於高端餐飲領域的領先地位。澳博又表示，持續推進「社區+旅遊」策略，於新馬路片區帶動人流，支持本地中小企業發展。

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