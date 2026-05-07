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恒指高開317點 科網股領漲 阿里升4% 快手漲半成 百濟神州績後向上｜港股開市

股市
更新時間：09:24 2026-05-07 HKT
發佈時間：09:24 2026-05-07 HKT

美國總統特朗普接受美媒訪問時形容美伊「很有可能」達成停火協議，又指在潛在協議下，伊朗將交出其高濃縮鈾，且同意不再使用地下核設施，而美方將放寬對伊朗的制裁。在市場憧憬雙方停火下，國際油價急跌，布蘭特期油周三曾跌穿100美元關口，收市報101.27美元，跌幅近8%；紐約期油收市亦跌7%至95.08美元。

油價急跌 標指納指齊破頂

美股三大指數全線向上，道指一度重上5萬點關口，收市報49910點，升612點或1.24%；標指首次升穿7300點關口，報7365點，升105點或1.46%； 納指報25838點，升512點或2.02%，創歷史新高。至於反映中概股表現的金龍指數，更大升3.45%至7127點。

AMD績後急升18% Nvidia漲近6%

市場焦點中，Amd（AMD）季績勝預期，並將未來數年CPU市場增長預期翻倍上調，股價急升逾18%至421.39美元。此外，英偉達（Nvidia）與康寧（GLW）達成一項長期協議，康寧將建造3座先進製造工廠，專門為英偉達生產光學連接解決方案，而英偉達則斥資5億美元獲得康寧股權認購權；兩公司股價齊升，分別漲5.8%及12%。

日股復市漲逾4% 韓股有回吐

亞太區股市方面，日股假期後復市，今早曾急升逾4.4%至62139點；韓股昨日急升逾6%，今早出現回吐，曾跌約1%至7309點。港股方面，恒指今早高開317點，報26531點。藍籌股中，科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升4%；騰訊（700）升2%；美團（3690）升2.4%；京東（9618）升2.8%；百度（9888）升4.9%；小米（1810）則升1.3%；快手（1024）亦升5%。

周大福盈喜 股價高開近4%

個股消息中，周大福（1929）發盈喜，預期截至3月底全年淨溢利按年增加約45至55%，即純利約錄得85.8億至91.7億元。周大福指，淨溢利上升主要由於金價上漲、零售業務及定價首飾的銷售結構更趨有利，從而帶動毛利率提升；以及嚴格的成本管理所帶來的營運槓桿效應。該股開市報11.25元，升3.8％。

百濟神州上調全年指引

百濟神州（6160）公佈首季淨利潤錄約2.27億美元，按年升178倍；總收入15.13億美元，增長35%。此外，百濟神州更新2026年全年指引，總收入指引由62億至64億美元，上調至為63億至65億美元；GAAP經營利潤亦由7億至8億美元，上調至7.5億至8.5億美元。該股開市報189.4元，升4%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股85.64億元，劍橋科技（6166）、中芯國際（981）及中海油（883）分別獲淨買入1.45億元、7,925萬元及99萬元；而盈富基金（2800）、騰訊（700）及小米（1810）則分別遭淨賣出37.39億元、23.97億元及10.49億元。   

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