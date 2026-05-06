特朗普暫停「自由計畫」 恒指高開131點 北水今回歸 中芯寧德升近4%｜港股開市

美國國務卿魯比奧周二表示，美國已達成對伊朗軍事行動「Epic Fury（史詩怒火）」的目標，又指「我們不希望再出現進一步衝突，總統更希望透過協議解決問題」。此外，美國總統特朗普已表示「自由計畫」將暫時中止，以觀察能否最終達成並簽署協議，但封鎖仍將繼續有效。消息令油價偏軟，其中布蘭特期油今早跌1.5%至108.21美元；紐約期油則跌1.5%至100.69美元。

Intel大升13% 存儲股持續熱炒

美股三大指數周二齊向上，道指收市升356點或0.73%，報49298點；標指升58點或0.81%，報7259點；納指升258點或1.03%，報25326點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則升0.12%至6889點。

市場焦點中，蘋果公司據報正與Intel及三星電子進行初步磋商，計劃由兩家公司在美國代工生產其設備的核心晶片，消息刺激Intel（INTC）股價急升近13%，蘋果（AAPL）亦升2.7%。此外，存儲股持續熱炒，美光科技 （MU）大升逾11%至640.2美元，市值突破7,000億美元；Sandisk（SNDK）亦升12%至1,406.32美元。

科網股普遍向上 騰訊低開

港股方面，北水今日回歸，恒指今早高開131點，報26029點。藍籌股中，中芯（981）開市升逾4%；寧德時代（3750）亦升4%。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升0.9%；惟騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）升0.5%；京東（9618）升0.8%；百度（9888）無起跌；小米（1810）升0.2%。

長和悉售VodafoneThree 次日再高開

長和（001）昨午公佈悉售英國電訊業務VodafoneThree股權後，昨日股價升逾4%，今早再升1.4%；相反，滙控（005）昨午公佈業績後急跌逾5%，今早則回穩，升0.4%。

新世界澄清酒店資產交易報道

新世界（017）表示，注意到有媒體報導揣測該集團可能出售其部分香港酒店資產的權益，經作出合理查詢後，澄清儘管有潛在買家不時就該公司的各項資產進行接洽，包括香港酒店資產，但截至目前，尚未就任何出售事項訂立根據上巿規則須予以披露的協議。該股開市報8.8元，無起跌。

美圖首季付費訂閲用戶增30%

美圖公司（1357）公布首季付費訂閲用戶超過1,790萬，按年增長30.2%，其中來自生產力應用的付費訂閲用戶增長53%至234萬，來自生活場景應用的付費訂閲用戶增長27%至1,556萬。該股開市報4.25元，升1.4%。

可孚醫療公開發售超購398倍

新股方面，可孚醫療（1187）公開發售錄約398倍超購，一手中籤率5%，國際發售超購2.4倍。該股開市報39.84元，升1.3%。