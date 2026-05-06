恒指半日升205點 阿里中芯領漲 瀾起升近兩成 內房股受惠五一樓市火熱｜港股開市

1215：北水回歸首日，恒指今早高開131點後，表現反覆向好，升幅一度擴大至312點，高見26210點，截至中午則報26104點，升205點或0.79%，重上兩萬六點關口，半日成交1,658億元；科指中午報4994點，升65點或1.32%。

滙豐反彈 騰訊逆市跌

重磅藍籌股中，阿里巴巴（9988）半日升逾4%，連同中芯（981）升逾9%，以及滙豐（005）反彈1.8%，為今日主要領漲大市股份；相反，騰訊（700）逆市下跌1.4%，拖累了恒指表現。

單計股價變幅，信義玻璃（868）半日升8.7%，中海外（688）及華潤置地（1109）亦分別升4.9%及4.5%，為半日表現最佳藍籌之一。

國產晶片崛起 華虹半導體升12%

消息面上，據報美國晶片管制讓英偉達（Nvidia）在中國市佔率從66%減至0%，國產晶片因而受益，刺激多隻半導體股炒上。除了中芯外，華虹半導體（1347）及天數智芯（9903）均升逾12%；晶門半導體（2878）亦升逾9%。

此外，存儲股亦持續受追捧，瀾起科技（6809）半日升近兩成；兆易創新（3986）亦升17%。

內房股向好 金茂越秀升逾6%

另一熱門板塊則是內房股，除了中海外及潤地之外，中國金茂（817）及越秀地產（123）半日均升逾6%；龍湖（960）升逾4%；綠城中國（3900）亦升逾3%。

消息面上，內地樓市在「五一」假期熱度攀升。深圳樂有家研究中心數據顯示，5月1日至4日樂有家門店一手住宅看房量按年上漲30%，二手住宅看房量按年上漲33%；一手住宅門店簽約量按年上漲42%，二手住宅門店簽約量按年大漲55%。同時，內地新政降低了核心區置業門檻，門店接到不少來自中山、香港等地的客戶。



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0930：美國國務卿魯比奧周二表示，美國已達成對伊朗軍事行動「Epic Fury（史詩怒火）」的目標，又指「我們不希望再出現進一步衝突，總統更希望透過協議解決問題」。此外，美國總統特朗普已表示「自由計畫」將暫時中止，以觀察能否最終達成並簽署協議，但封鎖仍將繼續有效。消息令油價偏軟，其中布蘭特期油今早跌1.5%至108.21美元；紐約期油則跌1.5%至100.69美元。

Intel大升13% 存儲股持續熱炒

美股三大指數周二齊向上，道指收市升356點或0.73%，報49298點；標指升58點或0.81%，報7259點；納指升258點或1.03%，報25326點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則升0.12%至6889點。

市場焦點中，蘋果公司據報正與Intel及三星電子進行初步磋商，計劃由兩家公司在美國代工生產其設備的核心晶片，消息刺激Intel（INTC）股價急升近13%，蘋果（AAPL）亦升2.7%。此外，存儲股持續熱炒，美光科技 （MU）大升逾11%至640.2美元，市值突破7,000億美元；Sandisk（SNDK）亦升12%至1,406.32美元。

科網股普遍向上 騰訊低開

港股方面，北水今日回歸，恒指今早高開131點，報26029點。藍籌股中，中芯（981）開市升逾4%；寧德時代（3750）亦升4%。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升0.9%；惟騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）升0.5%；京東（9618）升0.8%；百度（9888）無起跌；小米（1810）升0.2%。

長和悉售VodafoneThree 次日再高開

長和（001）昨午公佈悉售英國電訊業務VodafoneThree股權後，昨日股價升逾4%，今早再升1.4%；相反，滙控（005）昨午公佈業績後急跌逾5%，今早則回穩，升0.4%。

新世界澄清酒店資產交易報道

新世界（017）表示，注意到有媒體報導揣測該集團可能出售其部分香港酒店資產的權益，經作出合理查詢後，澄清儘管有潛在買家不時就該公司的各項資產進行接洽，包括香港酒店資產，但截至目前，尚未就任何出售事項訂立根據上巿規則須予以披露的協議。該股開市報8.8元，無起跌。

美圖首季付費訂閲用戶增30%

美圖公司（1357）公布首季付費訂閲用戶超過1,790萬，按年增長30.2%，其中來自生產力應用的付費訂閲用戶增長53%至234萬，來自生活場景應用的付費訂閲用戶增長27%至1,556萬。該股開市報4.25元，升1.4%。

可孚醫療公開發售超購398倍

新股方面，可孚醫療（1187）公開發售錄約398倍超購，一手中籤率5%，國際發售超購2.4倍。該股開市報39.84元，升1.3%。