工業股燒冷灶吼震雄｜唐牛

近日GO股喪炒，有點十年前殼股大時代的味道，例如大家最熟悉的毛記電視（1716），賣盤後的短短兩個月，由個幾炒到上近9元，認真誇張。昨日輪到傳統工業股起動，大同機械（118）、王氏港建（532）大棍崛起，同屬平靚正的震雄（057），值得望多兩眼。

現價市盈率7倍 股息率7厘

震雄乃傳統老牌工業股，主要製造及銷售塑膠注塑機及有關產品。最新中期業績，盈利跌7%至6,060萬元，歸因於全球經濟增長放緩導致的市場競爭加劇，以及營運成本的壓力。不過，集團近年積極轉型，專注於研發大型及二板液壓注塑機，這類產品利潤率較高，且受電動汽車、航空航天等新興領域需求帶動，有望令業績更趨穩定。

震雄雖然乃冷門一族，但估值非常吸引，現價市盈率7倍，股息率7厘，可謂價值投資者至愛。如今工業股喪炒，以這個估值入場等派彩，夠晒值博率。

唐牛

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