中東局勢緩和 道指早段彈近300點 納指再破頂 加密貨幣概念股轉強

市場消化中東開火事態，油價回軟，美股略為反彈，道指早段升近300點，納指再破頂。

道指報49226點，升285點；標指報7242點，升42點；納指報25271點，升204點或0.8%。

油價跌4%

中東局勢再趨平靜，美伊停火協議有望維持，紐約期油報每桶102.53美元，跌3.7%。

明星股回升，特斯拉（TSLA）及亞馬遜（AMZN）升逾1%。

Strategy升3% Coinbase升2%

比特幣重上8萬關，相關概念股造好，Strategy（MSTR）升3%；Coinbase（COIN）漲逾2%；Circle（CRCL）繼日前升近兩成後，略回吐0.2%。

業績股方面，輝瑞（PFE）季績好過預期，股價升1%。超微公司（AMD）績前升2%。

專家：企業盈利仍推動股市上升

財經智庫Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli相信，特朗普政府仍傾向避免軍事衝突升級，推動局勢朝著達成協議的方向發展。

摩根大通私人銀行全球策略師表示，企業盈利仍然是推動股市上升的動力，目前值得關心的問題是，有關增長勢頭能否擴展至科技股以外的板塊。