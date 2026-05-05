中東局勢又升溫 恒指低開150點 滙豐績前向下 天星醫療首掛升近兩倍｜港股開市

中東局勢再度升溫，刺激油價急升。美國總統特朗普表示，伊朗戰爭可能還會持續兩到三周，又重申伊朗必須交出濃縮鈾；另據《今日以色列報》報道，在阿聯酋油港遭到襲擊後，美國和以色列正考慮對伊朗的導彈發射裝置及能源設施實施打擊。國際油價方面，布蘭特期油周一升逾4.5%後，今早輕微回吐0.5%至113.85美元；WTI期油周一升逾2.5%，今早暫報104.88美元，回吐約1.5%。

美股三大指數向下 存儲股續升

美股三大指數周一向下，道指收市跌557點或1.13%，報48941點；標指跌29點或0.41%，報7200點；納指跌46點或0.19%，報25067點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一微跌0.09%至6881點。

市場焦點中，存儲相關股繼續強勢，其中美光（MU）升6.3%、Sandisk（SNDK）升5.8%、西部數據（WDC）升2.5%，以及希捷科技（STX）升1.6%，而且上述4股均於周一創出歷史新高。

北水續暫停 寧德時代逆市升近3%

港股方面，北水繼續暫停，恒指今早低開150點，報25945點。藍籌股中，寧德時代（3750）開市升2.9%最佳，恒安國際（1044）亦升2%；惟京東健康（6618）跌2.8%，藥明生物（2269）亦跌2.2%。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市跌0.4%；騰訊（700）跌0.9%；美團（3690）跌1%；京東（9618）無起跌；百度（9888）則升1.8%；小米（1810）回吐0.6%。

滙豐（005）將於今日中午公佈業績，股價開市跌1.5%，報141.2元。

百威亞太少賺逾3% 股價平開

百威亞太（1876）公布首季收入按年升2.2%至14.93億美元，股權持有人應佔溢利按年跌3.4%至2.26億美元，每股基本盈利1.71美仙；股權持有人應佔正常化溢利跌0.4%，正常化每股基本盈利1.77美仙。期內，亞太區銷量恢復增長，主要得益於印度強勁增長及中國行業狀況的改善，但被南韓的發貨安排時間差所抵銷。該股開市報7.93元，無起跌。

天星醫療公開發售超購7822倍

新股方面，天星醫療（1609）公開發售部份錄約7,822倍超購，一手中籤率1.5%；國際發售超購逾9倍。該股開市報288元，升192%。

