Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股早段反覆 伊朗聲稱導彈擊中美艦遭否認 道指跌200點 專家指屬「另一個吸納機會」

股市
更新時間：21:35 2026-05-04 HKT
發佈時間：21:35 2026-05-04 HKT

伊朗傳媒報道，伊軍有兩枚導彈擊中一艘美國軍艦，美方否認，反指有兩艘懸掛美國國旗的商船通過霍爾木茲海峽。最新局勢刺激油價反彈，美股三大指數反覆，道指早段跌約200點。

道指報49291點，跌208點；標指報7221點，微跌9點；納指報25094，跌20點或0.1%。

紐油曾漲5%

紐約期油一度彈5%，最新升幅收窄至0.5%，報每桶102.3美元。

GameStop（GME）提出每股125美元收購eBay（EBAY），溢價約20%，總作價560億美元，GameStop股價跌逾4%，eBay升6%。

交易員：市場對戰局習以為常 仍關注AI機遇

法國資產管理公司棋盤金融交易部門主管David Kruk直言，因中東局勢引發的市場下滑「只是另一個趁低吸納機會」，雖然有關消息導致油價飆升，但市場已經習以為常，最為關注主題仍然是企業業績及AI交易機遇。

美銀策略師：股市處上升周期

美國銀行量化交易策略師Nigel Tupper表示，全球獲利周期強勁，以及一些持續的投資主題，仍然支持著全球股市錄得回報。Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek亦指，「美股七雄」的獲利動能充沛，令AI繼續成為最主要的市場主題。


 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
2小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
飲食
9小時前
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
突發
2小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
10小時前
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另傷6人
突發
4小時前
鄭俊弘宣布離巢TVB 參加《星夢》曾爆紅 戀何雁詩陷偷食風波 婚後育罕見病子
01:12
鄭俊弘宣布離巢TVB 參加《星夢》曾爆紅 戀何雁詩陷偷食風波 婚後育罕見病子
影視圈
3小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
5小時前
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福 港鐵有回應｜Juicy叮
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福 港鐵有回應｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
5小時前