美股早段反覆 伊朗聲稱導彈擊中美艦遭否認 道指跌200點 專家指屬「另一個吸納機會」

伊朗傳媒報道，伊軍有兩枚導彈擊中一艘美國軍艦，美方否認，反指有兩艘懸掛美國國旗的商船通過霍爾木茲海峽。最新局勢刺激油價反彈，美股三大指數反覆，道指早段跌約200點。

道指報49291點，跌208點；標指報7221點，微跌9點；納指報25094，跌20點或0.1%。

紐油曾漲5%

紐約期油一度彈5%，最新升幅收窄至0.5%，報每桶102.3美元。

GameStop（GME）提出每股125美元收購eBay（EBAY），溢價約20%，總作價560億美元，GameStop股價跌逾4%，eBay升6%。

交易員：市場對戰局習以為常 仍關注AI機遇

法國資產管理公司棋盤金融交易部門主管David Kruk直言，因中東局勢引發的市場下滑「只是另一個趁低吸納機會」，雖然有關消息導致油價飆升，但市場已經習以為常，最為關注主題仍然是企業業績及AI交易機遇。

美銀策略師：股市處上升周期

美國銀行量化交易策略師Nigel Tupper表示，全球獲利周期強勁，以及一些持續的投資主題，仍然支持著全球股市錄得回報。Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek亦指，「美股七雄」的獲利動能充沛，令AI繼續成為最主要的市場主題。



