恒指低開103點 ATM跌逾1% 友邦升近2% 國壽揚4%｜港股開市

美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，但反對決議者由上次的一人增至四人，是1992年10月以來，首次出現如此巨大的政策分歧。鮑威爾表示5月15日主席任期結束將留任理事，在針對其調查徹底結束之前，不會離開理事會。另外，沃什的聯儲局主席提名獲參議院銀行委員會通過，有望在鮑威爾5月15日任期結束前完成確認程序。

美股周三表現反覆，道指在聯儲局議息結果公布後曾跌逾400點，收市跌280點或0.57%，報48861點；標指微跌2點或0.04%，報7135點；納指升9點或0.04%，報24673點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.64%，報6791點。

特朗普稱將繼續對伊朗實施海上封鎖，紐約期油曾升逾8%至108.49美元，收市報106.88美元；布蘭特期油收報118.03美元，創2022年以來新高，升6.1%。

港股方面，恒指今早低開103點，報26008點。科網股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌1.83%；美團（3690）跌1.5%；騰訊（700）及小米（1810）齊跌約1%。

友邦（1299）首季新業務價值17.57億美元，按年升13%，股價高開1.94%報86.6元。 國壽（2628）首季少賺32.3%至195.05億人民幣，今早高開4%。

北水動向方面，周三南下資金淨賣出港股39.52億港元。建設銀行 (939)、中國海洋石油 (883)、長飛光纖光纜 (6869)分別獲淨買入4.94億港元、3.31億港元、2.27億港元；恒生中國企業 (2828)、盈富基金 (2800)、騰訊控股 (700)分別遭淨賣出22.74億港元、9.28億港元、7.33億港元。