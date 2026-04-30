Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指低開103點 ATM跌逾1% 友邦升近2% 國壽揚4%｜港股開市

股市
更新時間：09:29 2026-04-30 HKT
發佈時間：09:29 2026-04-30 HKT

美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，但反對決議者由上次的一人增至四人，是1992年10月以來，首次出現如此巨大的政策分歧。鮑威爾表示5月15日主席任期結束將留任理事，在針對其調查徹底結束之前，不會離開理事會。另外，沃什的聯儲局主席提名獲參議院銀行委員會通過，有望在鮑威爾5月15日任期結束前完成確認程序。

美股周三表現反覆，道指在聯儲局議息結果公布後曾跌逾400點，收市跌280點或0.57%，報48861點；標指微跌2點或0.04%，報7135點；納指升9點或0.04%，報24673點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.64%，報6791點。

特朗普稱將繼續對伊朗實施海上封鎖，紐約期油曾升逾8%至108.49美元，收市報106.88美元；布蘭特期油收報118.03美元，創2022年以來新高，升6.1%。

港股方面，恒指今早低開103點，報26008點。科網股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌1.83%；美團（3690）跌1.5%；騰訊（700）及小米（1810）齊跌約1%。

友邦（1299）首季新業務價值17.57億美元，按年升13%，股價高開1.94%報86.6元。 國壽（2628）首季少賺32.3%至195.05億人民幣，今早高開4%。

北水動向方面，周三南下資金淨賣出港股39.52億港元。建設銀行 (939)、中國海洋石油 (883)、長飛光纖光纜 (6869)分別獲淨買入4.94億港元、3.31億港元、2.27億港元；恒生中國企業 (2828)、盈富基金 (2800)、騰訊控股 (700)分別遭淨賣出22.74億港元、9.28億港元、7.33億港元。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
17小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
19小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇實物網上落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
18小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
20小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
15小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
16小時前
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
影視圈
12小時前
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
影視圈
14小時前
星島申訴王｜開篋忘記密碼 網上教奇招自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱神技
02:40
星島申訴王｜開篋忘記密碼網上5種方法自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱
申訴熱話
2小時前