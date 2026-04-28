韓股再創新高 恒指低開111點 寧德配股急跌逾6% 曦智科技首掛升380%｜港股開市

美伊緊張局勢對股市影響逐漸減退，相反AI炒作主題持續熱鬧。美股三大指數周一個別發展，道指收市跌62點或0.13%，報49167點；標指升8點或0.12%，報7173點；納指升50點或0.2%，報24887點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌1.2%至6868點。

Nvidia破頂 存儲股熱炒

不過，本周美國科技巨頭公佈業績前，焦點股英偉達（Nvidia）股價周一升4%至216.61美元，創歷史新高，市值高見5.26萬億美元；該股獲美銀給予「買入」評級，目標價300美元。此外，存儲概念股繼續熱炒，Sandisk（SNDK）升逾8%，美光科技（MU）亦漲逾半成。

韓股創新高 日股下跌

亞太區股市方面，韓股今早暫升逾1.3%至6702點，盤中曾見6712點高位，再創歷史新高；日股則暫跌0.57%，報60194點。港股方面，恒指今早低開111點，報25814點。

阿里分拆基礎設施REIT 開市跌1%

大型科網股向下，阿里巴巴（9988）正計劃分拆由旗下間接全資子公司嘉興傳雲及嘉興傳祥持有的嘉興園區，以基礎設施REIT（房地產投資信託基金）的形式於深交所上市，股價開市跌1%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）跌1.2%；京東（9618）跌1.3%；百度（9888）則跌0.6%。

寧德時代折讓7%配股籌391億

寧德時代（3750）擬配售6,238.5萬股，集資淨額391.1億元，配售新股相當於經擴大已發行H股的28.6%及發行股份的1.4%，每股配售價628.2元，較上日收市價折讓約7%。有關資金將用於全球新能源項目建設和零碳業務佈局、研發投入、補充日常營運資金及其他一般企業用途，以加速實施全球化零碳戰略並支撐長期可持續發展。該股開市報630元，跌6.7%。

中國宏橋擬發零息可換股債

另一藍籌股中國宏橋（1378）亦公布，建議發行2027年到期初步本金額102億元人民幣可換股零息債券，初步換股價43.9元，較上日收市價溢價約25.3%，可悉數兌換為約2.67億股，相當於擴大後股本約2.6%，料淨集資約14.69億美元。同時，經辦人可促使可換股債券買方及公司將購買於同步股本發售中出售的部分股份，公司預期購買約1,127.6萬股股份作同步回購一部分，每股購買價33.99元。該股開市報33.76元，跌3.6%。

曦智科技國際發售超購53倍

新股方面，曦智科技（1879）公開發售部分錄得超購約5,783倍，一手中籤率為6%，國際發售則超購約53倍。該股開市報880元，升380%。

邁威生物今納入港股通標的

邁威生物（2493）則公布，公開發售部分超購約480倍，一手中籤率為1%，國際發售超購約2.5倍。此外，該股今日起獲深交所調入港股通標的證券名單，股價開市報28.3元，升2.4%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股40.92億元，中芯（981）、中移動（941）及中海油（883）分別獲淨買入9.77億元、9.28億元及6.68億元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）分別遭淨賣出32.08億元、11億元及8.2億元。