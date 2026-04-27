日韓台股破頂 恒指仍收跌52點 阿里騰訊走勢弱 國產芯片股續熱炒 ｜港股開市

中東局勢發展雖未明朗，但AI熱潮持續炒作下，亞洲主要股市走勢分裂，日股、韓國、台股周一再破頂，內地上證指數亦結束兩連跌，惟港股則在部分重磅科網股轉弱和芯片股走強的好淡爭持下，全日窄幅上落。恒指最終收報25925點，跌52點或0.2%，26000關得而復失，大市成交增至2,516億元。

恒指低開2點後，早段曾止跌回升，高見26086點，升108點，重返26000關，惟阿里巴巴（9988）和騰訊（700）兩大科網股轉跌拖累恒指走勢反覆，曾最多轉跌120點，全日收報25925點，跌52點；國指收報8756點，跌19點；科指跑贏大市，收報4939點，升37點。

國產芯片股受捧 中芯升逾6%

人工初創公司Deepseek推出的新模型及與國產華為晶片深度適配，國產大型芯片股受捧。中芯國際（981）大升6.1%，收報68.25 元，為表現最佳藍籌股；華虹半導體（1347）漲6%，收報114.6 元；上海復旦（1385）走高2.8%，收報44.76 元；晶門半導體 （2878）漲3.8%，收報0.415元。

存儲概念活躍 瀾起科技漲近14%

存儲概念跟隨外圍活躍，瀾起科技（6809）飆升13.8%，收報259.2元；兆易創新（3986）升0.6%，收報452元；南方兩倍做多三星電子（7747）揚3.1%，收報93.4元。

MINIMAX及智譜齊向下

兩大重磅科網股拖累大市。騰訊走低3%,收報478.6 元；阿里巴巴下滑1.2%，收報130.2 元，兩股合計拖累大市逾84點。另外，AI大模型股亦走弱，MINIMAX（100）回落3.5%，收報750 元；智譜（2513）走低2.2%，收報914.5元。

國際油價繼續衝高，石油股逆市向上，中海油（883）揚1.9%，收報28.44元；中石油（857）漲1.1 %，收報11.46 元；中石化(386)升0.7%，收報4.62元。

個股方面，中興通訊（763）今年首季淨利潤錄13.1億人民幣，按年跌47%，惟股價仍逆市大升5.3%，收報25.52元；赤峰黃金（6693）首季淨利潤錄9.88億人民幣，按年增1.04倍，股價則下滑3.1%，收報37.78 元；英諾賽科 (2577)針對英飛凌的兩件氮化鎵核心專利行政訴訟全面勝訴。股價逆市揚5.1%，收報67.45元。

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1215：恒指今早開市輕微下跌1點後，雖然一度「倒升」108點，高見26086點，其後升幅收窄，截至中午報26016點，升38點或0.15%，暫時收復兩萬六點關口，半日成交1,346億元。科指中午報4966點，升64點或1.31%。

騰訊美團逆市向下

重磅藍籌股中，中芯（981）繼上周五升一成後，今日繼續強勢，半日升逾8%，連同友邦（1299）升逾2%及比亞迪（1211）升4.8%，為貢獻恒指最多股份；相反，騰訊（700）及美團（3690）分別跌2.3%及1.6%，拖累大市走勢。

曦智收市後暗盤 長飛光纖升9%

受Deepseek推出新模型及與華為晶片深度適配影響，多隻AI概念股有炒作，除了中芯外，華虹半導體（1347）升逾6.6%；廣合科技（1989）升逾半成；百度（9888）及迅策（3317）亦升4.4%及3.5%。不過，MINIMAX（100）及智譜（2513）則逆市回吐10%及3.4%。

此外，大熱新股曦智科技（1879）將於今日收市後暗盤，部份光通訊概念股亦見起動，其中長飛光纖（6869）及FIT HON TENG（6088）均升逾9%；匯聚科技（1729）亦升近4%。不過，劍橋科技（6166）僅升0.5%，但要留意該股將於今日放榜，同時明天（28日）有3,276萬股解禁。

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0930：美伊停火局勢未明，美國周六取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡與伊朗重啟停火談判的計劃，總統特朗普周日則表示希望「伊朗聰明一點」，若伊朗希望就結束戰事展開談判，可主動聯絡美國，「可以來找我們，或者打電話給我們」，強調美方設有「安全通訊渠道」。

油價微升 日韓股市續向好

全球石油供應繼續緊張，通過霍爾木茲海峽的石油運輸仍然有限，國際油價今早向上，其中布蘭特期油升約1.4%至106.84美元，WTI期油亦升約1.4%至95.72。不過，亞太區股市向好，日股暫升約0.7%至60151點；韓股更暫升1.8%至6591點。

港股方面，恒指今早輕微跌1點，報25976點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市無升跌；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）及小米（1810）亦無升跌；京東（9618）跌0.9%；百度（9888）則升3.6%。

多隻AI相關股繼續熱炒

另一方面，隨着DeepSeek推出全新開源AI旗艦模型「V4 Flash」及「V4 Pro」系列後，外界解讀為轉向本土算力的關鍵訊號，並有望加速AI應用落地。多隻AI相關股繼續熱炒，中芯（981）升4.5％；訊策（3317）亦升4.5%；廣合科技（1989）升2.9%；群核（068）則升2%。

至於今日即將放榜的瀾起科技（6809）及劍橋科技（6166），兩者股價分別亦升逾7.5%及1.1%。不過，MINIMAX（100）及智譜（2513）齊回吐，跌約2%及2.9%。

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中興少賺47% 股價低開近2%

個股消息中，中興通訊（763）公佈首季收入錄349.88億人民幣，按年增長6%；淨利潤錄13.1億人民幣，按年跌47%，主因匯率波動產生匯兌損失而上年同期為收益及淨利息收入減少，與日常經營活動相關的其他收益下降，衍生品合約期末進行公允價值重估產生損失而上年同期為收益，以及應收賬款減值計提增加和存貨跌價準備計提增加所致。該股開市報23.82元，跌1.7%。

此外，赤峰黃金（6693）首季收入錄35.54億人民幣，按年增48%；淨利潤錄9.88億人民幣，按年增104%，主因持續優化生產組織與營運管理，並充分受益於黃金價格按年較大幅度上漲。該股開市報39.08元，升0.3%。