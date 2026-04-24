Meta計劃裁員一成 8000員工受影響 凍結6000空缺職位

Meta（META）公布計劃裁減一成員工，集團約8000名員工受影響。Meta指裁員行動是為了提升營運效益。

稱提前公告因消息已曝光 裁員將於5月20日啟動

Meta於周四向員工發布備忘錄，通知裁員決定。Meta表示公司近年來大幅投入AI相關人才與基建，今年資本開支預計創新高。

Meta人力資源主管Janelle Gale表示，裁員是公司營運效率及投資需求之間作出的艱難決定。她稱今次裁員將影響不少對公司有貢獻員工，由於消息已曝光，故決定提前公布。美國地區受影響Meta員工，將獲得至少16星期基本薪酬，並按年資增加補償，以及提供最長達18個月醫療補助及轉工支援。

今次裁員將於5月20日啟動，Meta原擬招聘的6000個空缺職位亦會凍結。

Meta年初已裁減Reality Labs約千名員工

Meta今年至今已積極推動裁員行動，今年1月裁減約1,000名Reality Labs員工，包括Quest 頭戴裝置、VR 內容與 Horizon Worlds等範疇。到今年3月再次裁減數百名員工，涉及facebook、Reality Labs、全球營運及銷售等部門。

Meta日前亦推出「Model Capability Initiative」(MCI) 的內部工具，蒐集員工鍵盤輸入與滑鼠操作等使用數據，用於訓練 AI 代理模型。

Meta周一股價曾低見653.05美元，跌3.2%，收報659.15美元，挫2.31%。

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