Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta計劃裁員一成 8000員工受影響 凍結6000空缺職位

股市
更新時間：09:22 2026-04-24 HKT
發佈時間：09:22 2026-04-24 HKT

Meta（META）公布計劃裁減一成員工，集團約8000名員工受影響。Meta指裁員行動是為了提升營運效益。

稱提前公告因消息已曝光 裁員將於5月20日啟動

Meta於周四向員工發布備忘錄，通知裁員決定。Meta表示公司近年來大幅投入AI相關人才與基建，今年資本開支預計創新高。

Meta人力資源主管Janelle Gale表示，裁員是公司營運效率及投資需求之間作出的艱難決定。她稱今次裁員將影響不少對公司有貢獻員工，由於消息已曝光，故決定提前公布。美國地區受影響Meta員工，將獲得至少16星期基本薪酬，並按年資增加補償，以及提供最長達18個月醫療補助及轉工支援。

今次裁員將於5月20日啟動，Meta原擬招聘的6000個空缺職位亦會凍結。

Meta年初已裁減Reality Labs約千名員工

Meta今年至今已積極推動裁員行動，今年1月裁減約1,000名Reality Labs員工，包括Quest 頭戴裝置、VR 內容與 Horizon Worlds等範疇。到今年3月再次裁減數百名員工，涉及facebook、Reality Labs、全球營運及銷售等部門。

Meta日前亦推出「Model Capability Initiative」(MCI) 的內部工具，蒐集員工鍵盤輸入與滑鼠操作等使用數據，用於訓練 AI 代理模型。

Meta周一股價曾低見653.05美元，跌3.2%，收報659.15美元，挫2.31%。

相關文章：Meta擬記錄員工滑鼠及鍵盤操作 用作訓練AI代理 惹隱私及裁員憂慮 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
17小時前
國泰航機英國曼城返港男子機上暈倒 降落後證實不治
突發
2小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
18小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
18小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
17小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
14小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
17小時前
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
即時中國
3小時前