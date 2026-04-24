恒指半日跌52點 中芯升近9% 智譜挫8% 傳美國擬阻中企「蒸餾」AI模型｜港股開市

恒生指數今早低開181點，早段曾跌逾200點，其後跌幅收窄，半日跌52點或0.2%，報25862點。成交額1,260.70億元。科指半日升17點或0.35%，報4882點。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.84%；騰訊（700）跌0.4%；；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）跌0.4%。

「AI三寶」跌幅顯著，智譜 （2513） 半日跌7.9%，MINIMAX （100） 跌4.6%，迅策 （3317）挫11%。有報道指，美國擬採取行動阻止中國企業「蒸餾」美國AI模型。

晶片股造好，中芯國際 （981） 升8.8%；華虹半導體 （1347） 升12.5%；納芯微（2676）升10.4%。

中電信（728）績後跌2.15%，該公司首季賺73.5億元人民幣，按年減少17.1%。

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0930：美伊談判陷入僵局，美國總統特朗普下令海軍向霍爾木茲海峽布雷的船隻開火，國際油價收市升逾3%。美股周四反覆受壓，道指曾跌逾600點，標指及納指破頂後回軟。道指收市跌179點或0.36%，報49310點；標指跌29點或0.41%，報7108點；納指跌219點或0.89%，報24438點；反映中國概念股表現的金龍指數挫2.47%，報6843點。

焦點股方面，Tesla績後跌3.6%；軟件商ServiceNow業績欠佳，股價重挫17.8%；Salesforce及微軟分別下跌8.7%及近4%。

港股方面，恒指低開181點，開報25733點。

科網股普遍向下，騰訊（700）跌1.65%；阿里巴巴（9988）跌1.76%；美團（3690）跌0.12%。小米（1810）跌0.57%，小米集團董事長雷軍表示，新一代SU7自4月23日發佈以來已售出26,000輛；並將在5月底正式發佈YU7 GT系列。

寧德時代（3750）開市升1.85%，報715.5元。國藥（1093）升1.48%。

北水動向方面，周四南下資金淨買港股85.98億港元。盈富基金 (2800)、南方恒生科技 (3033)、恒生中國企業 (2828)分別獲淨買入36.62億港元、8.5億港元、8.23億港元；吉利汽車 (175)、阿里巴巴(9988)、中芯國際 (981)分別遭淨賣出6.51億港元、5.96億港元、5.03億港元。