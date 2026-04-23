伊朗扣押船隻 恒指低開64點 阿里升近1% 華勤技術首掛漲近13%｜港股開市

美國總統特朗普表示，有關延長停火只有3到5天窗口期，以及將於26日（本周日）結束的報道，都是「假的」，又指不急於結束戰爭，對延長停火期限目前沒有限定的時間表。另一方面，伊朗革命衛隊（IRGC）於周三（22日）在霍爾木茲海峽採取實質軍事行動，扣押了兩船，並指控違反航行法規及干擾導航系統。

油價升近4% 美股仍向上

消息刺激油價向上，倫敦布蘭特期油周三收市報101.91美元，升近3.5%；紐約期油則收報92.96美元，升近3.7%。美股三大指數周三亦向上，道指升340點或0.69%，報49490；標指升73點或1.05%，報7137點；納指升397點或1.64%，報24657點。不過，反映中概股走勢的金龍指數，周三跌0.05%至7016點。

Tesla首季收入增16% 盤後股價微跌

美股焦點中，Tesla首季收入按年增16%至223.87美元遜預期；純利升17%至4.77億美元；經調整盈利14.53億美元。集團CFO表示，今年資本支出預計超過250億美元，比之前估計增加了50億美元；行政總裁馬斯克亦表示，資本支出將大增。該股盤後向下，跌約0.3%至386.35美元。

港股方面，恒指今早低開64點，報26098點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市升0.8%；騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）跌0.3%；小米（1810）無起跌；京東（9618）跌0.8%；百度（9888）亦跌0.3%。

華勤技術公開發售錄530倍超購

新股華勤技術（3296）公開發售錄約530倍超購，一手中籤率12%，國際發售則超購約12倍。該股開市報87.55元，升12.7％。

金沙中國經調整物業EBITDA增18%

金沙中國（1928）公布控股股東Las Vegas Sands Corp首季業績，其中金沙中國淨收益按年增23.6%至21億美元，淨收入增45.5%至2.9億元，經調整物業EBITDA則增18.3%至6.3億美元。該股開市報17.13元，無升跌。

恒瑞醫藥首季多賺22%

恒瑞醫藥（1276）首季收入按年增12.98%至81.41億人民幣，淨利潤增21.78%至22.82億人民幣；創新藥銷售收入佔比首次突破六成，達61.69%。該股開市報68.5元，升2.5％。

北水動向方面，昨日淨買入港股48.9億元，中海油（883）、吉利汽車 （175）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入4.75億元、3.32億元及3.31億元；而阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及長飛光纖（6869）分別遭淨賣出10.62億元、10.28億元及6.66億元。

