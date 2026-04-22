特朗普延長停火期限 恒指低開183點 阿里跌逾2% 範式智能抽水瀉逾7%｜港股開市

美國總統特朗普宣布，鑑於伊朗政府內部「嚴重分裂」，美方延長對伊朗的停火期限，並持續至伊朗提交方案並完成談判為止，期間美軍將繼續對伊朗實施海上封鎖，同時保持軍事準備狀態。消息令國際油價升幅收窄，但市場對美伊能否舉行新一輪會談仍有疑慮，紐約期油周二收市升2.8%至92.13美元；布蘭特期油則升3.1%至98.48美元。

美股回吐 芯片指數連漲15日

美股三大指數周二向下，道指收市跌293點或0.59%，報49149點；標指跌45點或0.63%，報7064點；納指跌144點或0.59%，報24259點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌2.6%至7020點。

美股焦點中，芯片指數已連漲15日，AMD再升近3.5%至284.49美元，惟英偉達（Nvidia，NVDA）跌約1%。另一方面，蘋果宣佈CEO庫克即將卸任後，股價跌2.5%至266.17美元。

科網股開市受壓 部份半新股續向上

港股方面，恒指今早低開183點或0.69%，報26303點。科網股普遍受壓，阿里巴巴（9988）開市跌2.2%；騰訊（700）跌1%；美團（3690）跌1.5%；小米（1810）跌0.7%；京東（9618）跌2.4%；百度（9888）亦跌2.6%。

個別AI相關半新股繼續向上，群核科技（068）升2.3%；長光辰芯（3277）升2.4%；惟思格新能（6656）及勝宏（2476）分別跌近4%及1.6%。

寧德電池充電速度再刷新紀錄

個股方面，寧德時代（3750） 在2026超級科技日發佈會上推出第三代神行超充電池，充電速度再度刷新行業紀錄，從10%充至98%僅需6分27秒，超越比亞迪今年3月發佈的第二代刀片電池同項指標；同時，公司首席科學家吳凱宣佈鈉離子電池已解決製造環節核心問題，年內將實現大規模量產。不過，據報中石化（386）減持寧德時代850萬股H股，每股作價708元，較上日收市價折讓3.8%。寧德時代開市報720元，跌2.2%。

紫金礦業首季多賺98%

紫金礦業（2899）公佈首季營業收入按年增25%至985億元人民幣，淨利潤按年增98%至201億元人民幣，股價開市無起跌，報38.2元；同系紫金黃金國際（2259）則跌1%至173.1元。

範式智能折讓12%配股籌逾15億

此外，再有股份「抽水」集資。範式智能（6682）擬配售3,880萬股，集資15.66億元，相當於經擴大已發行H股10.79%及已發行股份6.95%，每股配售價40.36元，較上日收市價45.84元折讓約12%。該股開市報42.42元，跌7.5%。

北水動向方面，昨日淨買入港股37.38億元，中移動（941）、工行（1398）及建行（939）分別獲淨買入10.67億元、7.99億元及7.89億元；而阿里巴巴（9988）、長飛光纖（6869）及康方生物（9926）分別遭淨賣出6.06億元、1.96億元及1.8億元。

