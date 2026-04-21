美股三大指數齊漲 道指升逾200點 市場料美國聯儲局將更偏鷹派

美伊停火協議即將到期，談判能否延續成為市場焦點，道指早段報49695點，升253點；標指報7119點，升10點；納指報24344點，升30點或0.12%。

油價穩定在85美元以上

油價穩定在85美元以上，紐約期油暫報86.86美元，跌0.64%。

蘋果（AAPL）宣布硬體工程資深副總裁John Ternus 將接替庫克（Tim Cook），成為下一任行政總裁，AAPL跌0.3%；亞馬遜（AMZN）漲 2.09%。

專家：仍偏多看待股市

RBC Capital Markets美國利率策略主管萊克格溫表示，過去一個月市場焦點幾乎都放在伊朗相關新聞上，但在此同時，我們也持續接收到一些數據，認為這些數據支持美國聯儲局更偏鷹派的立場。

Carson Group全球宏觀策略師索努瓦爾格斯說，鑑於過去5年來的種種衝擊，美國似乎已進入「較高通膨常態」的狀況。不過他也指出，自己整體仍偏多看待股市，因為通膨往往伴隨企業獲利維持在健康水準。