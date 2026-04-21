恒指半日升33點 寧德時代「超級科技日」升半成 新消費股炒上 蜜雪逾升6% ｜港股開市

美伊停火協議繼續懸而未決，市場觀望氣氛趨濃，恒指今早高開81點後表現反覆，一度輕微倒跌，中午收市升33點或0.13%，報26394點。成交額1,087.89億元。科指半日跌37點或0.74%，報5028點。

寧德鈉電池產品料成焦點

寧德時代（3750）再破頂，半日上升5.55%，報741.5元，該公司今日舉行「超級科技日」，鈉電池產品成發佈會焦點。

布魯可升近8% 毛戈平升3%

新消費股獲追捧，蜜雪集團（2097）升6.21%；布魯可（325）升7.96%；毛戈平（1318）升3%；泡泡瑪特（9992）升2.17%。

重磅科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.24%；騰訊（700）跌0.95%；美團（3690）跌0.47%；小米（1810）跌0.37%。

勝宏科技首掛半日升50%

實物黃金ETF南方黃金（3030）和勝宏科技（2476）今日掛牌。南方黃金中午收報7.26元，升0.27%；勝宏科技高開57.2%後升幅一度收窄至約43%，中午收報315元，較上市價209.88元高出50%。

「半新股」群核科技（068）半日升9.4%；長光辰芯（3277）更大升21.9%。

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0930：美伊停火協議將於周三屆滿，但雙方談判繼續懸而未決，令中東局勢再度緊張，且再次封鎖海峽。美國總統特朗普表示，美伊談判如未達成協議，將「極不可能」延長停火協議，美股三大指數周一全線向下，但相關影響已較過往輕微。道指收市跌4點或0.01%，報49442點；標指跌16點或0.24%，報7109點；納指跌64點或0.26%，報24404點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一回吐0.32%至7207點。

國際油價周一反彈，布蘭特原油升逾5.6%至95.48美元，紐約期油則升逾6.8%至89.61美元。現貨金價續弱，周一跌0.25%至4,820美元。

蘋果庫克9月1日卸任

美股焦點股份中，蘋果（AAPL）宣布行政總裁庫克（Tim Cook）將於9月1日卸任，並由硬件主管特納斯（John Ternus）接棒，該股周一收報273.05美元，升逾1%；盤後則跌0.55%至271.55美元。

港股方面，恒指今早高開81點，報26442點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市升0.9%；騰訊（700）升0.1%；美團（3690）升0.8%；小米（1810）無起跌；京東（9618）升0.6%；百度（9888）則升1.6%。

勝宏國際配售超購17.5倍

勝宏科技（2476）公布，公開發售超購逾430倍，一手中籤率0.71%，國際配售則超購17.5倍。該股開市報330元，升逾57%

中國移動（941）公布第一季業績，營運收入2,665億元人民幣，按年微增1.0%；純利293億人民幣，按年下跌4.2%；EBITDA為767億人民幣，按年下降5%。該股開市報82元，升0.2%。

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特步主品牌銷售低單位數增長

特步國際（1368）宣佈，主品牌首季零售銷售（包括線上線下渠道）按年錄低單位數增長；零售折扣水平為七至七五折；渠道庫存周轉約4個半月。索康尼方面，零售銷售按年增長逾20%。該股開市報4.67元，升0.4%。

北水動向方面，昨日淨賣出39.09億元，建行（939）、泡泡瑪特（9992）及中海油（883）分別獲淨買入5.73億元、4.09億元及3.55億元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及小米（1810）分別遭淨賣出34.78億元、11.11億元及7,763萬元。

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，伊朗內部政治分歧或導致武力衝突反覆出現，油價有機會重上每桶100美元大關，對亞太股市形成抑制，恒指短期料於26000至26600點上落。

