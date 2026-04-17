霍爾木茲海峽重啟 道指再飆逾900點 納指或13連升 創34年最長升浪

伊朗表示，在停火期間全面開放霍爾木茲海峽，進一步提振投資市場氣氛，道指升逾900點，標指及納指再創新高，納指更有望造出13連升紀錄，將是1992年以來34年最長升浪。

道指報49540點，升962點或2%；標指報7118點，升77點或1.1%；納指報24412點，升310點或1.3%。

明星科技股集體上漲，蘋果（AAPL）升逾2%，特斯拉（TSLA）、亞馬遜（AMZN）亦升近2%。

油價急挫12%

霍爾木茲海峽重啟緩解供應鏈中斷憂慮，油價急挫，紐約期油跌每桶低見80.42美元，跌11.8%。金價亦獲提振，現貨金報每盎司4889美元，升2%。

專家：掃除大隱憂 或反映美伊談判實質進展

美通金融首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，重啟海峽等同掃除過去數星期戰事的一大隱憂，亦標誌著美伊談判取得實質進展，大大降低全球經濟面臨的風險。