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Netflix本季盈利預測遜預期 創辦人離職 盤後股價挫9%

股市
更新時間：09:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：09:20 2026-04-17 HKT

Netflix（NFLX）於周四收市後公布，上季營收按年增16%至122.5億美元，但預測本季盈利低於預期，加上聯合創辦人Reed Hastings將離開董事會，盤後股價重挫9%。

上季淨利潤倍增 得力於退出華納收購戰「分手費」

Netflix上季收入122.5億美元，高於預期121.8億美元。淨利潤按年倍增至52.8億美元，每股盈利1.23美元，高於預期0.76美元。

Netflix表示，利潤增長主要得力於營收勝預期，以及退出收購華納兄弟（WBD）交易收到28億美元「分手費」。

但Netflix預測本季每股盈利78美仙，低於市場預測的84美仙。Netflix亦預計，第二季內容攤銷的年增長率將達到今年高峰，下半年將會放緩。

創辦人Reed Hastings 為業務轉型重要推手

Netflix並公布董事長兼聯合創辦人Reed Hastings，將卸任董事會職務，以專注於慈善事業。Reed Hastings是Netflix草創時的投資者之一，他在1999年接任執行長，帶領Netflix轉向串流媒體業務。

在Reed Hastings領導下，Netflix成功擺脫DVD郵寄服務，串流媒體業務版圖擴展至全球190個國家及地區，他於2023年1月卸任執行長一職，由Ted Sarandos與Greg Peters接任。

受創辦人離職消息，及本季盈利預測遜預期消息影響，Netflix盤後股價急挫9%報98.06美元。市場仍關注Netflix留住訂閱用戶的能力，今年第一季各地區用戶留存率都有提升，Netflix亦於今年3月上調訂閱費用，以推高每名用戶平均收入。

 

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