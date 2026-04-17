恒指低開183點 商湯折讓8.6%配股 群核首掛升171%｜港股開市

以色列與黎巴嫩停火10天，加上特朗普指美伊下一輪會談最快本周末舉行，又指伊朗承諾20年內不擁有核武器。美股周二造好，標指與納指齊創新高，標指收市升18點或0.26%，報7041點；納指升86點或0.36%，報24102點；道指則收報48578點，升115點或0.24%。反映中國概念股表現的金龍指數攀升123點或1.74%，報7192點。

重磅科技股個別發展，AMD創歷史新高漲7.8%、微軟漲2.2%、亞馬遜漲0.48%、博通漲0.44%、Meta漲0.79%；英偉達跌0.26%、Alphabet跌0.33%、特斯拉跌0.78%、蘋果跌1.14%。

港股方面，恒指今早低開183點，報26210點。科網股普遍向下，騰訊（700）低開0.96%；阿里巴巴（9988）跌0.58%；美團（3690）跌1.4%；小米（1810）跌0.87%；京東（9618）跌1.61%。商湯（020）折讓約8.61%配股，淨籌約32億元，股價低開2.39%。

贛鋒鋰業（1772）發盈喜，預期首季賺16億至21億元人民幣，按年扭虧為盈，股價高開1%。

今日兩隻新股掛牌，群核科技（068）開報20.7元，較招股價7.62元高出171.65%。長光辰芯（3277）開報72元，較招股價39.88元高出80.54%。

北水動向方面，周四南下資金淨買港股42.91億港元。盈富基金(2800)、阿里巴巴(9988）、中海油(883)分別獲淨買入26.83億港元、8.59億港元、3.41億港元；小米(1810)、騰訊(700)、中芯(981)分別遭淨賣出11.51億港元、5.21億港元、5,768萬港元。