美股憧憬中東和談 標指納指早段延續新高 台積電績優反跌

市場繼續憧憬第二輪美伊和談舉行，美股三大指數靠穩，標指及納指早段延續歷史新高勢頭。

道指報48580點，升117點；標指報7035點，升13點；納指報24029點，升13點。

科技股個別發展，微軟（MSFT）升逾1%；台積電（TSM）季績超出預期，但股價反而跌逾2%；Nvidia（NVDA）則跌1%。

外電報道指，以色列與黎巴嫩於今天（16日）舉行會談，為美伊下一輪和談鋪路，報道引述白宮官員稱，雙方已討論舉行談判，但有未有正式時間。

專家：情緒指標及估值重返高位

Ned Davis Research首席全球投資策略師Tim Hayes 指出，市場的情緒指標和估值又重返2月底的情況，認為市場要進一步上升，需要擴大投資範圍，而非集中在納斯達克指數。他又稱，股市急彈過後，現時已非入場良機，取態會變得謹慎。

短線股價再升有限

RBC BlueBay資產管理公司市場策略主管亦認為，投資者已習慣逢低買入的策略，市場聚焦霍爾木茲海峽是否短期內開放，而股價已反映短期內成事，預計再升空間有限。