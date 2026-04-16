Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股憧憬中東和談 標指納指早段延續新高 台積電績優反跌

股市
更新時間：21:36 2026-04-16 HKT
發佈時間：21:36 2026-04-16 HKT

市場繼續憧憬第二輪美伊和談舉行，美股三大指數靠穩，標指及納指早段延續歷史新高勢頭。

道指報48580點，升117點；標指報7035點，升13點；納指報24029點，升13點。

科技股個別發展，微軟（MSFT）升逾1%；台積電（TSM）季績超出預期，但股價反而跌逾2%；Nvidia（NVDA）則跌1%。

外電報道指，以色列與黎巴嫩於今天（16日）舉行會談，為美伊下一輪和談鋪路，報道引述白宮官員稱，雙方已討論舉行談判，但有未有正式時間。

專家：情緒指標及估值重返高位

Ned Davis Research首席全球投資策略師Tim Hayes 指出，市場的情緒指標和估值又重返2月底的情況，認為市場要進一步上升，需要擴大投資範圍，而非集中在納斯達克指數。他又稱，股市急彈過後，現時已非入場良機，取態會變得謹慎。

短線股價再升有限

RBC BlueBay資產管理公司市場策略主管亦認為，投資者已習慣逢低買入的策略，市場聚焦霍爾木茲海峽是否短期內開放，而股價已反映短期內成事，預計再升空間有限。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
10小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
影視圈
54分鐘前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
14小時前
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
8小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
5小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
7小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
2026-04-15 21:38 HKT