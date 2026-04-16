華爾街大行盈利破紀錄 首季仍削減逾5000職位 富國銀行最重災

美國華爾街銀行今年首季即使錄得破紀錄盈利，但仍合共裁減逾5,000個職位，其中富國銀行（Wells Fargo）裁員最多，單季削減超過4,000人，其次是花旗（Citigroup）和美銀（Bank of America），分別削減2,000個和1,073個職位。

摩通及大摩逆市增聘

據彭博報道，在美國6家大型銀行中，有4家於今年首季縮減人手，僅摩根大通（JPMorgan Chase）及摩根士丹利（Morgan Stanley）增聘員工。不過，該6間銀行期內純利卻合共達473億美元（約3,689億港元），主要受惠於伊朗戰事引發市場波動，帶動固收及股票交易收入上升。

事實上，銀行業界對AI的應用日益廣泛，正加劇了人們的擔憂。富國銀行行政總裁Charlie Scharf在一場分析師電話會議上表示，集團持續加大對人工智能（AI）技術及廣告領域投資，同時推動效率提升計劃，已連續23個季度削減人手。

花旗：逾80%員工用AI工具

花旗集團亦披露，該行22.4萬名員工中，逾八成員工已使用公司的AI工具，交易團隊每月節省約1,700小時的工作時間；其1萬名工程師更利用AI技術僅花兩日便完成重構30年的編碼工作。

美國銀行行政總裁Brian Moynihan亦指，AI為我們開闢新路向，現時仍處早期階段，尚無法了解會帶來甚麼影響，但已見實質效益。高盛（Goldman Sachs）行政總裁David Solomon則認為，AI技術有助重塑流程、提升效率，並創造投資增長，但「這不會是一條直線」，因任何新技術的加速發展都會伴隨著風險和調整。