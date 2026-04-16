Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

華爾街大行盈利破紀錄 首季仍削減逾5000職位 富國銀行最重災

股市
更新時間：10:39 2026-04-16 HKT
發佈時間：10:39 2026-04-16 HKT

美國華爾街銀行今年首季即使錄得破紀錄盈利，但仍合共裁減逾5,000個職位，其中富國銀行（Wells Fargo）裁員最多，單季削減超過4,000人，其次是花旗（Citigroup）和美銀（Bank of America），分別削減2,000個和1,073個職位。

摩通及大摩逆市增聘

據彭博報道，在美國6家大型銀行中，有4家於今年首季縮減人手，僅摩根大通（JPMorgan Chase）及摩根士丹利（Morgan Stanley）增聘員工。不過，該6間銀行期內純利卻合共達473億美元（約3,689億港元），主要受惠於伊朗戰事引發市場波動，帶動固收及股票交易收入上升。

事實上，銀行業界對AI的應用日益廣泛，正加劇了人們的擔憂。富國銀行行政總裁Charlie Scharf在一場分析師電話會議上表示，集團持續加大對人工智能（AI）技術及廣告領域投資，同時推動效率提升計劃，已連續23個季度削減人手。

花旗：逾80%員工用AI工具

花旗集團亦披露，該行22.4萬名員工中，逾八成員工已使用公司的AI工具，交易團隊每月節省約1,700小時的工作時間；其1萬名工程師更利用AI技術僅花兩日便完成重構30年的編碼工作。

美國銀行行政總裁Brian Moynihan亦指，AI為我們開闢新路向，現時仍處早期階段，尚無法了解會帶來甚麼影響，但已見實質效益。高盛（Goldman Sachs）行政總裁David Solomon則認為，AI技術有助重塑流程、提升效率，並創造投資增長，但「這不會是一條直線」，因任何新技術的加速發展都會伴隨著風險和調整。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
14小時前
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
17小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
3小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
4小時前
星島申訴王 | 退休婦帳戶離奇被駭 亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 哀嚎：天塌下來
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
4小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
5小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
2026-04-15 10:35 HKT
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
13小時前
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
商業創科
5小時前
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
影視圈
14小時前