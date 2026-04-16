特朗普稱美伊協議或英王訪美前達成 恒指高開175點 寧德績後升逾4% 思格首掛漲79%｜港股開市

美國總統特朗普表示，美伊兩國在4月下旬英國國王查爾斯三世訪美前「很有可能」達成協議；另有報道指美伊正考慮將停火期限延長兩周，以便有更多時間進行和平談判。

隨着中東緊張局勢對市場影響減低，美股周三普遍向好，標指及納指更創歷史新高，其中標指一度高見7026點，收市升55點或0.8%，報7022點；納指則11連升，一度高見24026點，收市升376點或1.59%，報24016點；惟道指向下，收市跌72點或0.15%，報48463點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三升0.75%至7068點。

Tesla自研晶片有進展 股價升逾7%

市場焦點股中，Tesla（TSLA）自研A15 AI推理晶片已成功完成流片，主要面向自動駕駛計算平台和Dojo超級計算機集群，有望大幅降低其對外部晶片依賴，集團行政總裁馬斯克更高調表示該晶片未來將成為「全球產量最高AI晶片之一」。該股周三收報391.95元，大升7.6%。

港股方面，恒指今早高開175點或0.68%，報26122點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升2.4%；騰訊（700）升1.5%；美團（3690）升0.6%；小米（1810）升0.5%；京東（9618）升2.2%；百度（9888）亦升3.5%。

寧德多賺48% 傳尋求移除「軍方關聯企業」

個股消息中，寧德時代（3750）首季多賺48%至207.38億元人民幣，收入增52%至1,291.31億元人民幣；同時，公司擬設立註冊資本300億元人民幣的子公司時代資源集團，以作為新能源礦產領域的專業投資營運與管理平台。另一方面，外媒報道指寧德時代高層正牽頭推動將公司從美國國防部的中國軍方關聯企業名單中移除。該股開市報684.5元，升4.4%。

思格新能公開發售超購逾1100倍

新股方面，思格新能（6656）今日正式掛牌，該股在港公開發售部份錄約1101倍超購，一手中籤率2%，國際配售則獲30.2倍超購。該股開市報581元，較招股價324.2元升79%，每手100股可賺25680元。

北水動向方面，昨日淨買入港股42.21億元，泡泡瑪特（9992）、中芯國際（981）及康方生物（9926）分別獲淨買入7.75億元、6.93億元及1.66億元；而阿里巴巴（9988）、吉利汽車（175）及長飛光纖（6869）分別遭淨賣出6.79億元、5.66億元及5.59億元。

