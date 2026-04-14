美伊談判再有眉目 科技股帶動納指升1% 大摩料市場已見底

伊朗傳出考慮暫停封鎖霍爾木茲海峽，以助談判進程，加上美國3月上游通脹低過預期，提供減息氣氛。美股早段造好，納指升近1%。

道指報48274點，升56點；標指報6913點，升27點；納指報23388點，升205點或0.9%。

科技股上揚，甲骨文（ORCL）急升逾6%，Nvidia（MVDA）及亞馬遜（AMZN）升2%。閃迪（SNDK）則回吐近3%。

3月核心PPI按年升3.8%低預期

美國3月最終需求生產物價指數(PPI)按年升4%，低過預期的4.7%；按月上升0.5%，低於預期的1.1%。而撇除食品和能源的最終需求PPI按年升3.8%，亦低於預期的4.2%；按月升0.1%，低於預期的0.5%。

大摩：下半年向建設性方向發展

摩根士丹利投資總監兼美國首席股票策略師Mike Wilson認為，市場已見底，目前見到資金出現分化，部分正在回流到順周期板塊，種種跡象表明今年下半年「情況將朝著建設性的方向發展」。