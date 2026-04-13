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美伊緊張關係再升溫 道指早段挫300點 專家：市場再重新定價

股市
更新時間：21:31 2026-04-13 HKT
發佈時間：21:31 2026-04-13 HKT

美伊談判未達共識，中東重燃戰火危機，美國總統特朗普下令封鎖霍爾木茲海峽，以色列總理內塔尼亞胡亦預告很可能短期結束停火。市場憂慮情緒發酵，道指早段跌逾300點。

道指報47581點，跌335點；標指報6800點，跌16點；納指報22845點，跌57點或0.3%。

油價反彈7%

油價大反彈，紐約期油報每桶103.61美元，升7.3%；布蘭特期油報每桶101.7美元，升6.8%。

Bellwether Wealth總裁兼投資總監Clark Bellin指出，由於中東衝突見不到盡頭，投資者不得不重新評估股票的合理價值，而霍爾木茲海峽對油價及整體市場情緒至關重要，預計本周美伊兩國在海峽繼續劍拔弩張。

專家指前景再添不明

Tellimer地緣政治風險及新興市場股票策略師Hasnain Malik認為，市場又重新遇到各種可能結果的領域，「從斷斷續續的停火期間進行新一輪談判……到全面恢復敵對行動。」

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