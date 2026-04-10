恒指半日升155點 阿里升2.8% 耀才高層執位曾升逾8%｜港股開市

恒指今早高開139點後，升幅一度擴大至321點，高見26073點，不過重上二萬六水平見阻力，恒指中午升155點或0.6%，報25907點，成交額1,247.48億元。科指半日升51點或1.06%，報4873點。

科網股個別發展，騰訊（700）跌0.68%；小米（1810）跌0.38%；美團（3690）升0.9%。阿里巴巴（9988）升2.84%，據報AI視頻大模型HappyHorse預計在一周後發布，有傳該模型由阿里研發。

理想（2015）升4.17%，為表現最好藍籌。比亞迪（1211）及小鵬（9868）齊升1%；蔚來（9866）半日跌5.8%。

長飛光纖光纜（6869）挫9.9%。長飛光纖A股今年3月19日曾發通告，股東長江通信擬自今日至7月9日減持其A股不超過100萬股。

耀才證券（1428）曾升8.5%，高見13.11元，中午收市升1.57%，報12.27元。耀才易主後高層執位，螞蟻系的執行董事鄭豔蘭出任行政總裁，原行政總裁許繹彬將調任為聯席行政總裁。

———

0930：美股周四先跌後升，道指早段曾跌逾200點，其後據報美國總統特朗普要求以色列減少對黎巴嫩的打擊，以確保美伊談判順利進行，刺激道指一度倒升超過400點，收市則升275點或0.58%，報48185點。標指升41點或0.62%，報6824點；納指升187點或0.83%，報22822點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.32%，報6786點。

亞馬遜或出售人工智能晶片

亞馬遜收市升5.6%，據報該公司考慮向其他公司出售其人工智能晶片。CoreWeave宣布擴大與Meta的長期合作，股價升3.5%，Meta則升2.6%。Anthropic近日發佈一系列人工智能代理工具，軟件股受壓，Palantir及ServiceNow均跌逾7%，Snowflake跌7%。

港股方面，恒指今早高開139點，報25981點。科網股個別發展，美團（3690）升0.28%；小米（1810）升0.19%；騰訊（700）跌0.09%；百度（9888）跌3.55%。

阿里巴巴（9988）升1.79%，據報該公司與宇樹科技正在籌備一個出海合作項目，內媒引述阿里內部人士確認，合作項目細節將於下周宣佈。

蔚來ES9預售價52.8萬起

蔚來（9866）挫6.77%，據報旗下ES9發佈並開啓預售，整車購買預售價52.8萬至65.8萬元。其餘汽車股，比亞迪（1211）升0.68%；小鵬（9868）升0.74%；理想（2015）無升跌。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股125.93億港元。盈富基金(2800)、小米(1810)、阿里巴巴(9988)分別獲淨買入56.28億港元、11.05億港元、9.4億港元；中海油(883)、迅策(3317)分別遭淨賣出2.1億港元、1.3億港元。