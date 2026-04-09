中東停火憧憬減退 道指早段跌200點 CoreWeave與Meta合作齊升2%

中東局勢再生枝節，伊朗指摘美國違反停火協議，美方亦繼續在周邊地方部署軍隊。市場對停火樂觀情緒消退，道指早段跌逾200點。

道指報47700點，跌209點；標指報6768點，跌14點；納指報22624點，跌11點或0.05%。

油價再次上漲，紐約期油一度重上100關，暫報每桶99.57美元，升5.5%。

相關新聞：特朗普TACO玩笑變「搖錢樹」 任內美股10大升幅日 9次與其妥協有關

Meta斥210億美元購CoreWeave算力

人工智能的雲端平台CoreWeave（CRWV）與Meta（META）達成長期協議，將以210億美元向Meta提供AI雲端算力，以分散式部署方式，提升Meta的AI性能、彈性和可擴展性。Meta及CoreWeave均升逾2%。

專家：短期風險無阻入市時機成熟

Cantor Fitzgerald首席股票及宏觀策略師Eric Johnston表示，短期市場風險仍然存在，但目前是買入良機。他指，地緣政治形勢牽涉的參與者眾多，至今霍爾木茲海峽亦未正式開放，需在未來幾周觀察事態發展。

相關新聞：美國去年第四季GDP終值升0.5% 遜市場預期

戰事持續引發通脹升溫

Carson Group副總裁兼全球宏觀策略師Sonu Varghese就表示，聯儲局早在中東危機爆發之前，已面臨通脹問題，現時的情況越來越像「皇帝的新衣」，每名成員都見到通脹過高，但聯儲局卻依然視而不見。