再提一隻股 看看是否真係咁邪｜周顯

有一樁邪門的事：有一隻我認為很不錯的股票，名叫Okura Holdings（1655），在日本長崎做彈珠機（栢青哥）生意，市盈率只有2.4倍，並具有賭牌概念，誰知講了一次，發稿後當日恒指跌了892點。

雖然刊登當日的股價沒跌，翌日反升，但不忿氣再寫。第2次刊登當日，又跌了479點。不過，在3月24日，久休多年的鄭少秋突然現身，發布生日感言，或許不是我或此股的問題，只是「秋官效應」而已。

雖然股價在跌市中保持堅挺，但乘着昨日大市暴力狂升，今日特別再提此股一次，作為玄學測試，看看是否真係咁邪。

復活節假期筆者沒有出門，去了旺角女人街食飯公司，它和北角東寶小廚同樣是商業大廈內藏大牌檔格局，早就是生意滔滔的名店，奇怪的是它旁邊的泰國菜Tamarind名不經傳，生意比它還火，5點幾已經排晒長龍，搵日一定要去試。假期還去了幾次粵一樓，應該是近期最流行的高級飯堂吧？暫時未吃勻餐牌，葡國雞、釀鯪魚都好食。

周顯

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