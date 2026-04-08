港IPO首季集資冠全球 德勤：全年有強勁對手 美有數隻潛在巨無霸

德勤舉行IPO市場回顧與展望發佈會，該行指今年首季香港新股集資額按年飇升逾5倍至1,099.3億元，成功奪取全球冠軍。對於香港能否穩守寶座直至年尾，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，香港面對強勁對手，因美國有數隻潛在巨無霸新股，並形容這些項目一旦成功上市，可輕易及快捷地扭轉全球排名，但香港亦有優勢，具有穩定的新股管線（pipeline)。

監管機構或改變市場節奏

內地和香港監管機構近來對香港新股市場表示關注，歐振興認為有關監管可能會改變本地新股市場的節奏，以及改變整體市場溫度，但不會影響數量，亦反映監管機構重質和重量，另疊加地緣政治局勢下，企業或會待理想估值時才招股。早前市傳中證監建議企業拆除紅籌架構來港尋求上市，港交所和香港證監會則關注保薦人質素的問題。

集資額按年大增逾5倍

德勤指出，今年首季香港有40隻新股，較去年15隻升1.7倍；集資1,099.3億元，較去年182億元大增逾5倍。當中，有3隻「先A後H」新股打入首季全球5大新股，包括牧原股份（2714）、東鵬飲料（9980）和瀾起科技（6809），分別融資121億、111億和81億元。今年首季香港接獲192宗新上市申請，按年急增2.4倍，而目前有569宗上市申請。

首季只有1家中企赴美上市

期內，美國兩個交易所則緊隨其後，納交所有21隻新股，集資440.2億元；紐交所有15隻，集資402.2億元，分別排名全球集資額亞軍和季軍。至於上交所、深交所和北交所分別排第6、10和12位，集資154億、56億和49億元人民幣。

值得留意的是，第一季只有1家中企赴美上市，為總部位於香港的節能解決方案供應商，融資1,200萬美元，較去年同期的21隻新股融資3.03億美元大減。紀文和表示，去年底有1家內地公司獲中證監批准赴美上市，故上市渠道依然存在，但因地緣政治或關稅談判下，勢頭則放緩，另納交所擬提高中企上市門檻，需要觀望政策會否落地，屆時中企赴美會否更有挑戰性。