中東有望停火 港股料隨外圍裂口高開｜古天后

4月8日，大致多雲，有幾陣雨，部份地區能見度較低。瞓覺前特朗普仲話要消滅伊朗文明，但一覺瞓醒，成個局勢360度大轉變。美股噚晚開市前，美伊談判仍未達成協議，加上美國總統特朗普對伊朗設下停火死線到臨前夕，伊朗石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）及其他基建設施據報受襲擊，一度令市場擔心戰事進一步升級，令美股周二股市曾下跌，但其後三大指數回穩。至於紐約期油隔晚一度急升至117.63美元，但其後升勢回順。美市收市，道指報46584，回吐85點或0.18%；標指轉升5點或0.08%，報6616；納指倒升21點或0.1%，報22017。

至今早亞洲時段，過咗美國所定停火死線後，侵侵又喺社交媒體貼文表示，美方同暫停對伊朗轟炸及攻擊行動，為期兩周。侵侵TACO之際，伊朗一名高級官員向其他媒體稱，德黑蘭方面正積極考慮巴基斯坦提出嘅「停火兩周」請求，當中包括請求伊朗開放霍爾木茲海峽兩周以示善意。美伊雙方暫時停火，今次唔係特朗普自己單方面吹水，伊朗方面亦有回應，刺激日本股市今早開市日經指數急升逾2000點，而紐約期指則急跌逾一成，重返100美元之下。

美伊暫時停火，今早黑期隨亞洲股市及美股指期貨急升，目前於25550-25600水平徘徊，預期今早港股裂口高開，不僅收復20日線25300及50周線25350，如能企穩25600水平，有望進一步挑戰10周線，即25750水平，不過料25750-25800初步有阻力。而50及100日線即26100水平阻力更大。喺中東戰火仍未完全平息下，估計港股仍然會隨戰事消息上落，本周或先行於25300至26300水平上落。

順豐同城估值存可觀修復空間

呢排個市都仲係受住中東戰事消息影響，估計指數都係區間上落住先，資金似乎傾向炒股唔炒市，上個月喺個股分析專欄度推介過嘅吉利汽車（175），呢排表現突出，成為跌市奇葩，今日又睇下啱啱公布完業績嘅順豐同城（9699）喺假期前跌市中逆市靠穩，似乎喺11元水平，之前個橫行平台區，有唔錯支持。睇返公司份業績符合市場預期，2025收入及經調整淨利潤分別達228.99億及4.15億元，分別增長達45.4%及184.3%。

公司有咁好成績，係因為喺外賣平台打生打死之際，公司作為內地最大第三方即時配送平台，即時配送業務反而受惠即時零售需求帶動錄得高增長。而公司嘅全場景能力已構成護城河，無論面向商家（To B）、面向消費者（To C）及最後一公里配送，均見健康成長能力。順豐同城繼續深耕下沉市縣，加強縣域覆蓋，2025年縣域收入規模同比保持高雙位數增長，日均訂單量同比翻倍提升；透過進一步提升鄉鎮區域覆蓋，不斷織密其全國性配送服務網絡。公司去年成功構建並規模化落地覆蓋多AI智能體應用；圍繞營銷、應答、審核、數據與研發等關鍵環節展開，全面賦能運營提效與服務升級，AI 智能體應用將持續為公司創造效率與體驗優勢。無人車商業化落地逐步見成效，令順豐同城「騎手+無人」混合配送網絡其能成為更穩定運力網絡，同時兼顧成本及履約效率。

基本因素方面，公司現價市銷率大約0.39倍，行業平均估值為1倍，追返個行業平均估值，估值存在唔少修復空間。而普遍啲大行報告都維持順豐同城買入評級。睇返技術走勢，現價買入，用返個10元做防守，目標保守少少睇返13至15元，如果跟返個行業估值修復嘅話，上返17/18元都唔過份。

古天后