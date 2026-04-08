美伊停火 恒指大升705點 美團升近一成 紫金國際升7% 山東墨龍挫11%｜港股開市

美伊停火兩星期，亞太區股市造好，南韓及日本股市今早分別升6.5%及5.1%，港股恒生指數在高開656點後，最多曾升755點，高見25872點；中午收報25821點，升705點或2.81%，半日成交額已達2,005.04億元。

科指升勢更凌厲，半日升206點或4.42%，報4885點。科技股當中，美團（3690）半日大升9.84%，報88.15元。阿里巴巴（9988）及騰訊（700）分別升4.47%及3.12%。京東（9618）升2.42%；同系京東健康（6618）升6.72%。快手（1024）升6.45%；小米（1810）升5.76%。

晶片股受捧 中芯升近9%

晶片股相關落鑊，天數智芯（9903）飆29.4%；華虹半導體（1347）大升14.1%；瀾起科技（6809）升11.7%；ASMPT（522）升9.34%；中芯（981）升8.92%。「半新股」傅里葉（2625）升13.5%，報104.5元創上市後新高。

油股應聲挫 航空股飛天

中東局勢緩和令國際油價急挫，中海油（883）及中石油（857）分別跌3.55%及2.04%。山東墨龍（568）挫11.2%；百勤油服（2178）更瀉13.5%。

油價向下，航空股受惠，東航（670）升8.06%；國航（753）及南航（1055）均升逾半成；國泰（293）升4%。

山東金升9% 新世界升6%

憧憬美國重拾減息步伐，現貨金價升近2%。貴金屬相關股亦受捧，紫金礦業（2899）升6.68%；紫金黃金國際（2259）升7.49%；山東黃金（1787）更升8.97%；招金礦業（1818）升6.4%。中國白銀集團（815）亦上揚7.36%。

息口敏感的地產股同樣受惠，新世界（017）升6.28%；新地（016）升5.03%；恒地（012）升3.53%。

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0930：特朗普「TACO」（Trump Always Chickens Out）再現，宣佈同意在兩周內暫停對伊朗的轟炸和襲擊，又稱這將是一次雙向停火。他表示，「我們收到了伊朗方面提出的10點方案，認為這是一份可以用來談判的可行方案」。伊朗最高國家安全委員會秘書處亦發聲明稱與美國展開談判，於周五（4月10日）開始，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行，為期兩周。此外，在未來兩周內，船隻將可安全通過霍爾木茲海峽。

金價銀價升 韓股漲近6%

受消息影響，油價應聲急挫，WTI原油期貨及布蘭特原油期貨分別跌逾14%及13％；相反，金價上揚，現貨金價升逾2.4%至4,820美元，現貨白銀亦升逾4%至76.34美元；美股三大指數期貨則升逾2%至3%。

亞洲股市向好，日經225指數暫升逾4.7%，韓國綜合指數更逾5.7%。港股方面，恒指今早高開656點或2.61%，報25772點。藍籌股中，創科（669）升逾9%；新地（016）及中芯（981）亦分別升8.4%及7.4%。

科網股普遍上揚 騰訊高開逾3%

科網股普遍上揚，阿里巴巴（9988）股價開市升2.9%；騰訊（700）升3.1%；美團（3690）升2.9%；京東（9618）升2.9%；小米（1810）亦升2.1。

相反，石油相關股向下，中石油（857）跌2.7%；中海油（883）跌5.3%；山東墨龍（568）更跌15%。

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專家料阻力位25500至26000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，股市走勢由美伊戰爭主導，關鍵是會否有一方作出讓步，難以估計港股本周表現，但預計港股今日會較為波動，因伊朗會否開放霍爾木茲海峽的結果揭盅，恒指支持位為24200點，阻力位為25500至26000點。

展望本周，中國周五公布3月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者價格指數（PPI），美國亦同日公布CPI，而香港周四公布上月外匯儲備。

SpaceX上市計劃再有進展

另一邊廂，美國首富馬斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX的上市計劃再有進展。路透引述消息人士報道，SpaceX於周一召集承銷團隊舉行會議，概述計劃細節，而散戶在是次首次公開招股（IPO）的佔比將會是史上最高，因為冀藉此表達知悉散戶一直以來對SpaceX和馬斯克的支持。

報道又指，SpaceX計劃在6月8日IPO路演啟動後，舉辦一場活動邀請1500個散戶參加。除了美國散戶，歐盟、澳洲、加拿大、日本和南韓的散戶都有機會認購IPO。該公司是次上市尋求集資750億美元，估值高達1.75萬億美元。