特朗普再TACO 恒指高開656點 美股期貨升近3% 油價急挫14% 創科新地升逾8%｜港股開市

特朗普「TACO」（Trump Always Chickens Out）再現，宣佈同意在兩周內暫停對伊朗的轟炸和襲擊，又稱這將是一次雙向停火。他表示，「我們收到了伊朗方面提出的10點方案，認為這是一份可以用來談判的可行方案」。伊朗最高國家安全委員會秘書處亦發聲明稱與美國展開談判，於周五（4月10日）開始，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行，為期兩周。此外，在未來兩周內，船隻將可安全通過霍爾木茲海峽。

金價銀價升 韓股漲近6%

受消息影響，油價應聲急挫，WTI原油期貨及布蘭特原油期貨分別跌逾14%及13％；相反，金價上揚，現貨金價升逾2.4%至4,820美元，現貨白銀亦升逾4%至76.34美元；美股三大指數期貨則升逾2%至3%。

亞洲股市向好，日經225指數暫升逾4.7%，韓國綜合指數更逾5.7%。港股方面，恒指今早高開656點或2.61%，報25772點。藍籌股中，創科（669）升逾9%；新地（016）及中芯（981）亦分別升8.4%及7.4%。

科網股普遍上揚 騰訊高開逾3%

科網股普遍上揚，阿里巴巴（9988）股價開市升2.9%；騰訊（700）升3.1%；美團（3690）升2.9%；京東（9618）升2.9%；小米（1810）亦升2.1。

相反，石油相關股向下，中石油（857）跌2.7%；中海油（883）跌5.3%；山東墨龍（568）更跌15%。

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專家料阻力位25500至26000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，股市走勢由美伊戰爭主導，關鍵是會否有一方作出讓步，難以估計港股本周表現，但預計港股今日會較為波動，因伊朗會否開放霍爾木茲海峽的結果揭盅，恒指支持位為24200點，阻力位為25500至26000點。

展望本周，中國周五公布3月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者價格指數（PPI），美國亦同日公布CPI，而香港周四公布上月外匯儲備。

SpaceX上市計劃再有進展

另一邊廂，美國首富馬斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX的上市計劃再有進展。路透引述消息人士報道，SpaceX於周一召集承銷團隊舉行會議，概述計劃細節，而散戶在是次首次公開招股（IPO）的佔比將會是史上最高，因為冀藉此表達知悉散戶一直以來對SpaceX和馬斯克的支持。

報道又指，SpaceX計劃在6月8日IPO路演啟動後，舉辦一場活動邀請1500個散戶參加。除了美國散戶，歐盟、澳洲、加拿大、日本和南韓的散戶都有機會認購IPO。該公司是次上市尋求集資750億美元，估值高達1.75萬億美元。