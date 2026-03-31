Meta法律風險及AI憂慮浮現 市值蒸發2.2萬億 華爾街憂面臨「煙草業困境」

隨着市場對於Meta（META）法律風險及AI巨額支出的憂慮逐漸浮現，截至周一為止，該股於3月份累跌逾17%，料創2022年10月以來最差單月表現，市值蒸發逾2,800億美元（逾2.18萬億港元），甚至令華爾街質疑社交媒體公司會否面臨類似煙草行業在更嚴格控煙法規出台後的萎縮風險。

被判為社交媒體成癮承責

據彭博報道，Meta近年已淡化元宇宙概念，把重心轉向人工智能，但市場對其支出失控的擔憂反而愈發加劇；同時，在新墨西哥州陪審團認定Meta就其社交網絡的安全性誤導該州青少年，以及Meta與Alphabet在一宗涉及社交媒體成癮的審判中被判承擔責任後，公司面臨的生存風險也在上升。

報道引述Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey指出，雖然Meta的情況這不一定和煙草業事件相同，但「更離奇的事情都發生過」，並指「有些人認為要消除社交媒體的負面影響，唯一辦法就是把整個行業關掉，而這明顯會對公司造成毀滅性打擊」。Ghriskey早年曾負責煙草行業研究，也花了大量時間推演訴訟風險。

此外，Evercore ISI分析師Mark Mahaney日前在一份報告中稱，在判決結果出爐後，將Meta與煙草業相提並論，已成為投資者不斷提出的問題，例如「Meta是否面臨與煙草公司類似的困境嗎？」，雖然這並非不可能，但該行認為可能性不大。

低廉估值抵消拖累股價因素

同時，Focused Wealth Management董事總經理Phil DeAngelo則表示，Meta相對低廉的估值，足以抵消其他拖累股價的因素；而其所在機構亦持有Meta股票。他認為，到目前為止，Meta受罰力度不大，而且公司可以通過調整新參數來減輕訴訟背後問題，所以並不認為這會像煙草業那樣造成負面拖累。他又指，Meta已經變得極具吸引力，而且收入增速加快表明，即使支出規模龐大，依然知道如何把這些投資轉化為收益。

事實上，本季度分析師對Meta長期前景反而更趨樂觀，過去3個月市場對公司2027年盈利預期普遍上調了2.4%，同期收入預期亦上調了6.4%。在盈利預期上調、加上股價下跌，亦令Meta成為「七巨頭」中估值最低的股票，現價約為未來12個月預期盈利16倍，創2023年3月以來最低估值水平。

