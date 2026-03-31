恒指高開67點 耀才換班升近3% 新股天與地 傅里葉升112% 銅師傅瀉四成｜港股開市

美國聯儲局主席鮑威爾周一表示，可暫時「忽略」美伊戰爭引發的能源衝擊影響，傾向於維持利率不變，但同時警告如果物價上漲開始改變公眾對通脹的長期預期，聯儲局可能無法繼續袖手旁觀。另一方面，美國總統特朗普聲稱與伊朗談判取得很大進展，但警告若霍爾木茲海峽未恢復通行，可能攻擊伊朗能源基礎設施。

科威特油船受襲 油價續升

此外，科威特石油公司稱伊朗在杜拜港襲擊了一艘原油運輸船，導致船體受損及起火，並可能在周邊水域造成原油泄漏。國際油價持續向上，並在周一首次收於每桶100美元以上，最新布蘭特原油期貨升1.6%至114.63美元；紐約期油（WTI）則升0.89%至103.8美元。

美股個別發展 存儲股向下

美股三大指數周一個別發展，道指收市升49點或0.11%，報45216點；標指跌25點或0.39%，報6343點；納指跌153點或0.73%，報20794點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌0.36%至6569點。市場焦點中，美國多家零售商的DDR5內存出現大範圍降價，而且Google上周宣佈了一項算法突破，有助減少運行AI模型所需內存，令多隻存儲概念股下跌，其中美光科技（MU）跌近一成，Sandisk（SNDK）亦跌7%。

阿里推新一代全模態大模型

港股方面，恒指今早高開67點，報24818點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）旗下千問宣佈，正式推出全新一代全模態大模型Qwen3.5-Omni，股價開市升0.25%；騰訊（700）升0.58%；美團（3690）跌0.48%；京東（9618）升0.53%；小米（1810）則無起跌。

螞蟻正式入主耀才

個股消息中，耀才（1428）公布，螞蟻集團已完成向主席葉茂林收購50.55%股份，正式入主耀才。耀才新董事會同日埋位，除了行政總裁許繹彬外，葉茂林等董事悉數辭任，耀才同時委任多名螞蟻系內高層入局。據悉，控股收購完成後改組董事會為業界通行慣例。該股開市報13元，升2.8%。

泡泡瑪特績後連續三日回購

此外，泡泡瑪特（9992）績後連續第三日回購，昨日再斥資1.99億元回購134萬股股份，每股回購價144.3至153.5元；以今年至今計，累計回購金額達14億元。該股開市報150元，升0.9%。

銅師傅國配超購0.5倍 股價瀉40%

新股消息方面，傅里葉（3625）公開發售部份錄約3,118倍超購，一手中籤率5%，國際發售超購逾1.9倍，股價開市升112%，報85.05元；不過，另一新股銅師傅（664），公開發售部份錄約58倍超購，一手中籤率2.78%，國際發售超購約0.5倍，股價開市急跌40%，報35.42元。

北水動向方面，昨日淨賣出港股24.67億元，騰訊（700）、迅策（3317）及康方生物（9926）分別獲淨買入6.08億元、1.05億元及7,490萬元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）分別遭淨賣出38.46億元、13.38億元及11.84億元。

