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中東戰事主導環球市場走向｜古天后

股市
更新時間：10:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-30 HKT

3月30日，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。美國與以色列對伊朗的衝突持續，伊朗有核設施遭到美以襲擊。以色列國防軍宣布，以軍空襲伊朗主要導彈和水雷生產設施，亦襲擊對方的彈道導彈和防空系統生產基地，伊朗則稱以無人機和導彈反擊。中東戰火下，油價再度急升，加上三艘不同國籍貨櫃船遭伊朗海軍警告後，被迫從霍爾木茲海峽折返，並宣布霍爾木茲海峽已關閉。雖然美國宣稱跟伊朗談判進展理想，但市場已唔再相信特朗普鬼話連篇，尤其當特朗普指將攻擊伊朗發電廠及能源基建期限延後10日，但伊朗仍有核設施及鋼鐵廠受攻擊，市場不安情緒升溫，加上美長債息攀升，令上周五美股三大指數顯著下跌。

局勢升級機會率超過50%

「末日博士」、經濟學家魯賓尼表示，特朗普可能升級對伊朗戰爭，以爭取勝利，而非退讓並承擔對經濟和國際秩序造成更嚴重後果的風險，局勢升級的機會率超過50%，可能令美國重蹈20世紀70年代滯脹覆轍。

上周初港股於中東局勢升溫下急挫，恒生指數一度跌至24203逾八個月低位，雖然周中曾因特朗普表示暫緩對伊朗軍事行動以便雙方進行談判，恒指一度連續兩日反彈，但伊朗態度強硬，港股再度回軟，周五收市仍無法企穩250日線，報收24951，一周累計跌326點或1.28%。至周五晚上油價再度急升，紐約期油重上逾百美元一桶，當晚美股三大指數顯著下跌，拖累夜期及ADR回軟，今早黑期已跌穿24600水平，料今早港股將裂口低開。

目前環球資本市場仍由中東局勢主導，美伊雙方談判並沒有任可進展，因雙方均提出多項對方必然拒絕嘅談判條件。《華盛頓郵報》引述美國官員報道，國防部正為處伊朗進行數周地面軍事行動作準備，若特朗普選擇升級行動，戰爭將進入更危險新階段。

期結後有機會再向下尋底

今日為期指結算日，而明日為月結及2026年首季季結，恒生指數連跌四星期後，已全數蒸發年內升幅，去年收市位為25630，今早兩日似乎難以重返此關之上，除非中東戰事有突破性正面發展。目前市場焦點仍為中東戰事，市場普遍預期戰事可於4月內緩和甚至結束，能否實現與否，將決定港股能否於第二季起死回生。留意今日大市低開後，能否重返24700水平，有機會因期結關係，港股未必大幅下跌，今日有機會守於24500。

不過，結算過後如中東局勢持續惡化，或油價繼續高企，恒生指數一直未能重返250日線水平，即25100的話，港股有機會再度向下尋底。 留意本周重要支持24400/24200，跌穿24200下方支持為23800/23500。反彈阻力方面，24900/25100，除非重返25100之上企穩，才機會脫險。至於要扭轉目前跌勢，至少要重上20日線即25500水平，再收復50日及100日線，方能重拾升浪。

古天后

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