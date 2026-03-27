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比亞迪去年少賺19% 毛利率降 指價格戰壓縮車企盈利空間

股市
更新時間：21:24 2026-03-27 HKT
發佈時間：21:24 2026-03-27 HKT

比亞迪（1211）去年純利362.19億元（人民幣，下同），按年下跌19%。末期息派0.358元，計及拆息因素，按年減少73%。

去年營業額8039.65億元，按年上升3.5%，毛利率17.74%，按年收窄1.7個百分點。當中汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入6486.46億元，增加5.1%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入1552.37億元，減少2.7%。

短期消費節奏受影響

比亞迪指，中國新能源汽車產業已確立全球領先地位，但今年仍面臨多重挑戰，市場出現持續的價格戰與高度競爭環境，正壓縮車企盈利空間，而政策方面，以舊換新政策與地方性激勵的動態優化，可能短期影響消費節奏；同時在產業鏈方面，關鍵原材料價格波動、核心零部件的穩定供應形成新的挑戰，且地緣政治緊張局勢可能加劇海外貿易壁壘，阻礙出口擴張。

加速海外本地化進程抵禦衝擊

該集團指，正持續優化產品品牌矩陣，並加速海外本地化進程，以有效抵禦外部衝擊，確保在複雜多變的市場環境下實現穩健增長，持續引領行業發展。

今年自動駕駛車邁入商業化階段

比亞迪指出，隨著首批L3級自動駕駛車型於去年12月獲准上路試點，今年產業將邁入有序商業化階段，加速新能源汽車產品的升級迭代，帶領行業產品力整體提升。

去年比亞迪研發投入約634億元，增加17%，累計研發投入超過2400億元。

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