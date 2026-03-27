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國有內銀股2025年業績出爐 工行建行多賺1% 淨息差進一步受壓

股市
更新時間：18:42 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:55 2026-03-27 HKT

國有銀行陸續公布2025年業績，工商銀行（1398）去年淨利潤3685.6億元（人民幣，下同），按年增加0.7%。末期息每股0.1689元，按年增加2.6%，全年共派0.3103元，按年多派0.7%，派息比率31%。

期內工行總收入8013.95億元，當中利息淨收入6351.26億元，減少0.4%，淨息差1.28%，按年收窄0.14個百分點，主要受’受貸款市場報價利率（LPR）下調、存款期限結構變動等因素影響。而手續費及佣金淨收入1111.71億元，增加1.6%。

建行多賺1% 全年派息減逾3%

建設銀行（939）公布，去年淨利潤3389.06億元，按年微增0.99%，派末期息每股0.2029元，連同中期息全年共派0.3887元，按年減少3.5%。

建行去年經營收入7408.71億元，按年升1.7%。其中利息淨收入5727.74億元，跌2.9%，淨息差降至1.34%；手續費及佣金淨收入升5.1%至1103.07億元。

交行多賺2% 股息少派14%

交通銀行（3328）去年淨利潤956.22億元，按年增長2.2%。末期息0.1684元，減少14.5%，全年共派0.3247元，按年少派14.3%。

期內交行淨經營收入2656億元，按年增長2.1%，當中利息淨收入1730.75億元，增加1.9%，淨息差1.2%，收窄0.07個百分點。手續費及佣金淨收入 381.83億元，增長3.4%。

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