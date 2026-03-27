恒指半日升135點 石藥升近一成 比亞迪放榜前升4%｜港股開市

恒指低開87點後，反覆由跌轉升，最多曾升139點。恒指中午收報24992點，升135點或0.55%，成交額1357.75億元。科指收報4811點，升50點或1.05%。

信達生物績後升半成

藍籌股方面，石藥集團（1093）升9.56%，成表現最好藍籌，該公司獲多間大行唱好，獲「跑輸大市」或「買入」評級。信達生物（1801）上漲5.73%，該公司首次實現全面盈利，驗證創新藥行業從燒錢研發進入盈利兌現的新階段，利好行業氣氛。

內需相關股受捧，海底撈（6862）升6.47%；蒙牛乳業（2319）升5.14%；比亞迪（1211）升4.28%。毛戈平（1318）績後升8.69%，報75.7元。該公司去年收入為50.5億人民幣（下同），按年增長30.1%，彩妝及護膚兩大核心板塊錄得30%的增速。

科網股普遍上漲，快手（1024）升1.93%；美團（3690）升1.67%；小米（1810）升1.66%；京東（9618）升0.97%；阿里巴巴（9988）升0.33%；僅騰訊（700）微跌0.12%。

鋰電股落鑊 贛鋒升7%

鋰電股表現強勢，贛鋒鋰業（1772）升7.72%；天齊鋰業（9696）升4.62%；中創新航（3931）升2.44%。據報世界最大鎳生產國印尼同意對煤炭及鎳出口徵收稅款，刺激倫敦金屬交易所鎳期貨價格曾上漲2.7%。另外，津巴布韋政府於2月底宣布無限期暫停所有原礦及鋰精礦出口，禁令已延續近一個月，尚無放開消息，影響時長或超出此前市場預期，事態持續升級， 該禁令已導致中小礦企陷入現金流危機，支撐鋰價上漲。

———

0930：美伊戰爭拉鋸戰持續，美股市場集體下跌，道指跌470.12點，跌幅為1.01%，報45959.37點；納指跌521.74點，跌幅為2.38%，報21408.08點；標普500指數跌114.78點，跌幅為1.74%，報6477.12點。納指目前較於2025年10月29日的歷史高點累計跌幅已超過10%；反映中國概念股表現的金龍指數跌2.55%，報6721點。

美國總統特朗普表示，將對伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限延長至4月6日，並表示美伊之間協議的談判進展非常順利。此次是特朗普發出襲擊威脅後第二次延期，他上周六稱表示只給伊朗48小時。

惟《華爾街日報》引述消息指，伊朗並沒有如「請求」美方將空襲伊朗能源設施再推遲10天，並尚未對美方所提結束戰事「15點計劃」作出最終答覆。另外，美國國防部正在制定針對伊朗的「致命一擊」軍事方案，當中包括可能使用地面部隊及開展大規模轟炸。

重磅科技股普遍下跌英偉達跌4.16%、Alphabet跌3.44%、微軟跌1.37%、亞馬遜跌1.97%、台積電跌6.22%、博通跌2.95%、特斯拉跌3.59%、Meta跌7.96%；僅蘋果上漲0.11%。

受到大盤及谷歌TurboQuant AI壓縮算法得影響，美光已連續第6個交易日下跌，收盤跌6.97%；閃迪亦下跌11.02%、希捷跌8.33%、西部數據跌7.7%。

港股方面，恒指低開87點，開報24768點。快手（1024）跌1.32%；美團（3690）績後跌0.63%；騰訊（700）跌0.89%；小米（1810）跌0.43%。

比亞迪績前高開4.97%；寧德時代（3750）升4.06%。

海爾智家（6690）績後跌3.51%，集團收入人民幣3023.29億元，同比增長5.7%; 股東應占溢利195.53億元，同比增長4.39%。

中芯（981）績後跌1.98%，2025年凈利潤50.41億元，較同期增長36.3%。

北水動向方面，周一南下資金淨買入港股33億港元。盈富基金(2800)、中國海洋石油（883）、快手（1024）分別獲淨買入13.76億港元、10.99億港元、9.11億港元；阿里巴巴(9988)、中芯國際(981)、中國移動（941）分別遭淨賣出9.98億港元、5.23億港元、3.73億港元。