恒指半日跌347點 快手挫逾13% 泡泡瑪特跌9%未止瀉 ｜港股開市

恒指低開68點後，跌勢進一步擴大，最多曾跌420點。恒指中午收報24988點，跌347點或1.37%。成交額1,367.29億元。

科指半日跌105點或2.15%，報4817點。騰訊（700）跌0.89%；阿里巴巴（9988）跌3.72%；美團（3690）跌3.05%；京東（9618）、小米（1810）逆市分別升1.69%及1.53%。金山軟件（3888）去年多賺29.2%，半日升5.58%。

快手（1024）績後大跌13.36%。泡泡瑪特（9992）未止瀉，半日跌9.32%。

蒙牛乳業（2319）去年純利增13.8倍，半日升3..27%。

---

0930：美股周三集體上漲，道指升305點，報46429點；標指升35點，報6591點；納指跌167點或0.77%，報21929點。

白宮表示與伊朗的談判仍在繼續，惟德黑蘭公開拒絕美方提出結束衝突的條件。美國銀行經濟學家Aditya Bhave表示，如果衝突迅速解決，或令油價大幅回落，而聯儲局亦會恢復偏鴿立場。但衝突若仍溫和持續，聯儲局或更擔心通脹，從而轉向鷹派。另外，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於周三（25日）宣佈，總統特朗普將於5月14日至15日對中國進行國事訪問，屆時將與國家主席習近平舉行會晤。

重磅科網股多數上升，英偉達升1.99%、蘋果升0.39%、Alphabet升0.17%、亞馬遜漲2.16%、台積電漲1.35%、博通漲0.16%、Meta漲0.33%、特斯拉漲0.76%；僅微軟跌0.46%。

另外，太空概念股因「SpaceX即將遞交招股書」傳言集體大漲。 持有SpaceX股票的回聲星通訊漲7.43%，火箭實驗室、Planet Labs均漲超10%。

港股方面，恒指今早低開68點，報25267點。科網股個別發展，京東（9618）升2.49%；小米（1810）跌0.49%；阿里巴巴（9988）跌0.7%；騰訊（700）跌0.89%。快手（1024）績後挫近一成。

昨日大跌兩成二的泡泡瑪特（9992）未止跌，開市跌1.4%。

快手（1024）昨開業績，開市跌9.71%，其第四季經調整利潤增16%符預期，可靈AI收入增至3.4億。

北水動向方面，昨日買入超過223億港元，當中盈富基金（2800)、 恒生中國企業（2828）、泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入113.8億、33.99億、23.09億；中國海洋石油(883)、騰訊控股(700)、山東墨龍(568)分別遭淨賣出10.57億港元、6.24億港元、6,043萬港元。