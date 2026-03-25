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石藥去年少賺一成 末期息反增50%

股市
更新時間：16:13 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:13 2026-03-25 HKT

石藥集團（1093）中午公布業績，去年度收入近260.06億元（人民幣），按年跌10.4%；盈利38.8億元，跌10.3%。其去年每股基本盈利33.98分，建議派末期息15港仙，按年多50%；而全年股息29港仙，升11.5%。該股收報8.49元，升1.9%。

該集團解釋，期內收入下降主要因為兩款產品被納入集中採購，毛利率則略為下降4.4個百分點，至65.6%。以業務劃分，成藥收入按年跌13.3%，至205.8億元；原料產品收入升2.1%，至36.6億元；功能食品及其他收入升4.5%，至17.7億元。

石藥去年研發費用58.09億元，較2024年的51.91億元增加11.9%，主要因為用在持續進行及新啟動的臨床研究開支穩定增加；另去年動用約3億元，合共回購並註銷6430萬股。

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