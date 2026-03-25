泡泡瑪特去年純利升3倍 LABUBU所屬系列佔收入38% 擴大海外資源分配

泡泡瑪特（9992）公布全年業績，純利127.8億元（人民幣，下同），按年升308.8%；每股基本盈利9.61元，按年升307.2%；派末期息每股2.3817元。該集團指，得益於持續提升的IP運營與產品研發能力，進一步提升了品牌及旗下IP在全球範圍內的認可度，並推動銷售業績實現高速增長。

海外銷售佔比提升拉動毛利率

期內，泡泡瑪特收入371.2億元，按年升184.7%。其中，中國業務收益208.5億元，按年升134.6%，來自海外業務的收益162.7億元，升291.9%；毛利267.6億元，升207.4%，主要由於收入增加以及銷售成本的控制；毛利率增5.3個百分點至72.1%，主要由於海外銷售佔比提升拉動毛利率的增長；及採用柔性供應鏈策略，增強對供應商的議價能力，集中向核心供應商採購以縮減採購成本。

THE MONSTERS晉身「百億俱樂部」

以不同IP看，該集團指出，年內共有17個藝術家IP收入過億，LABUBU所屬THE MONSTERS系列晉身「百億俱樂部」，收入141.6億元，升365.7%，收入佔比38.1%；SKULLPANDA系列收入35.4億元，升170.6%；CRYBABY系列收入29.3億元，升151.4%；星星人系列收入20.6億元，升1601.8%。另外，毛絨產品系列實現收入187.1億元，增長560.6%，首次成為集團收入貢獻最高的產品品類。

泡泡瑪特表示，去年自主產品收入佔總收入的比例為99.1%，自主產品收入增長189.2%至367.9億元，採取差異化運營策略，持續提升IP熱度並積極推動IP商業化，進一步增強IP的生命力。

門店遍布20個國家

門店數量方面，該集團指出，截至去年底，集團在全球20個國家，運營630家門店，全年淨增109家，運營2637台機器人商店，全年淨增165台。

拓展全球業務版圖

展望未來，泡泡瑪特表示，IP始終是集團業務發展的核心，將繼續通過高質量設計、創意產品和優質服務，向全球消費者傳遞快樂與美好，使IP成為跨越國界、語言和文化的情感紐帶。

該集團續指，將持續豐富IP類型，擴大IP矩陣，與全球藝術家開展合作，繼續保持領先的高水準設計創新能力，並穩步拓展全球業務版圖，在更多核心城市的地標性位置，開設線下渠道，提升消費者體驗與品牌知名度。