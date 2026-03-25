美伊停火有望 反彈料可持續｜古天后

3月25日，大致天晴，早上沿岸有薄霧，日間炎熱。國際油價昨日重拾升勢，加上市場重燃對私募信貸市場憂慮，美股周二再度受壓，道指低開108點後，跌幅擴大至最多438點，低見45769；標指曾回落0.85%，以科技股為主的納指一度下滑1.07%。紐約期油曾抽升5.9%至每桶93.36美元，令美股收市三大指數回落。美市收市，道指反覆回吐84點或0.18%，報46124；標指跌24點或0.37%，報6556；納指跌184點或0.84%，報21761；不過美股收市後，據以色列第 12 頻道消息：維特科夫與庫什納正致力於制定一項機制，以叫停與伊朗之間衝突；該協議框架類似於此前加沙與黎巴嫩問題嘅相關諒解協議。據維特科夫與庫什納正在制定的方案，即將宣佈為期一個月停火協議，將於為期一個月停火期間就15點計劃進行談判。

重磅股中，微軟收市跌2.7%，Meta及Alphabet分別跌1.8%及3.8%，Salesforce跌6.2%，為表現最差道指成份股，思科反彈2.6%，為漲幅最大道指成份股。另類資產管理公司Ares宣布限制一隻規模107億美元私募信貸基金贖回，拖累股價回落1%，Apollo及KKR都先跌後回穩，市場再度關注私募信貸市場問題。英國《金融時報》報道，日本第二大銀行三井住友正為可能收購已持有股權嘅投行富瑞(Jefferies)制定計劃，富瑞股價升2.5%。

城堡證券(Citadel Securities)認為，中東戰爭對市場影響正進入新階段，投資者開始將注意力由通脹衝擊，轉向對全球經濟打擊方面，該行指出，經濟轉弱及需求破壞將有利於經通脹調整嘅長期債券，與此同時，美元認購期權可為衝突進一步升級提供保障。美國10年期債息一度升9.7個基點，報4.43厘，其後顯著回順；對息口較敏感嘅2年期債息漲13個基點，至3.961厘。美滙指數曾升0.68%，報99.62，日圓跌0.47%，報159.19兌每美元。商品市場方面，由於黃金被拋售以填補其他投資的損失，現貨金價最多曾跌2.29%，低見4306.36美元，但尾段倒升1.04%，今早升勢持續。

周一或已見短期底部

市場目前中東戰事消息仍然極為敏感，美國總統指正與伊朗進行對話，現更指美國有意先停火一個月，並與伊朗討論15點協議，以解決中東衝突，並以結束戰事為目的，消息令油價今早於亞洲時段急跌逾4%，紐約期油重返90美元之下，今早亞太區股市回升，美股期貨亦向上。港股昨日隨外圍反彈，恒指重越二萬五大關收市，升681點或2.79%，報收25063，成交額增至超過3000億元，尚算配合升勢。雖然北水錄得淨流出273億元，但夜期變化不大，黑期今早隨亞洲市場續彈，升至25100水平，大市今日有望重返250日線，並完全回補周一下跌裂口，但反彈之路上方阻力重重，料短線大市仍會受中東戰事消息影響，表現仍反覆。留意反彈首個阻力為25350-25400，約10日線，下一阻力為25550約20日線。至於短線支持為24800及24700，即周一下跌裂口頂部，企穩24700料反彈持續，而重要支持為24500-25550昨日低位，一旦再跌穿24500，有機會再考驗24000大關，不過喺中東戰事有緩和跡象下，筆者傾向周一港股或已見短期底部，除非戰況急速惡化，否則港股反彈之勢可持續。

古天后