佐丹奴去年賺2.17億 末期息增6.7% 下半年港澳增長強
更新時間：12:35 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:35 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:35 2026-03-24 HKT
佐丹奴（709）公佈，2025年全年盈利2.17億元，按年增0.5%。擬派發末期股息每股6.4 仙，較2024年度的6仙，按年增6.7%。末期息連同中期息每股派7.5仙，全年度派息率103.7%。全年核心業務收入與去年持平，其中線上業務銷售按年升9.9%，由「數位先導」策略帶動。
佐丹奴指，香港及澳門去年度下半年收入表現向好，尤其10月及11月，帶動全年收入整體下跌幅度收窄至1.4%；其中Giordano Ladies下半年在香港銷售額大增8.1%，上半年則增長約1.8%。港澳地區線上業務在下半年大幅增長40%，加上上半年的按年持平，令全年香港及澳門線上銷售按年增長18.2%。
此外，在海外地區下半年收入增長亦優於上半年：泰國和海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）下半年收入分別增長9.6%和7.8%，相對上半年則分別下跌0.8%和增長1.9%，馬來西亞亦由上半年收入增長持平，到下半年錄得5.3%增長。
最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
2026-03-23 10:58 HKT
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
2026-03-22 12:00 HKT
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
2026-03-23 09:00 HKT