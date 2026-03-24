港股終止3連跌 收市升681點 老鋪大升16% 分析：港股再向下機會大｜港股收市

中東戰局緩和，亞太區股市反彈，港股表現標青，恒指以接近全日高位收市，報25063點，升681點或2.8%，終止連跌3日，累跌1642點或6.3%。大市成交額萎縮至3031億元，連續4個交易日逾三千億成交。

三大指數止步3連跌，恒指高開377點，報24759，早段升幅曾收窄至173點，低見24555點。其後，節節向上，曾高見25077點，升694點，終收報25063點，升681點或2.8%。國指收報8499點，升191點；科指收報4830點，升118點。

內地股市午後由跌轉升，上證指數收報3881，升68點或約1.8%；深證成指數以全日高位收報13536，升191點或1.4%；創業板指數則報3251，升16點或0.5%。亞太區股市反彈，韓國綜合指數收報5553，升2.7%；日經指數報52252，揚1.4%；但台灣加權指數報32612，跌0.3%。

泡泡瑪特明放榜 收升7.4%

新消費股業績造好，老鋪黃金（6181）去年度盈利按年飆升2.3倍，而每股派息大增逾88%，消息帶動股價收報648.5元，升16.1％，為表現最好的藍籌股。蜜雪集團（2097）去年度多賺32.7%，刺激股價收報341.8元，勁升6%。至於周三公布業績的泡泡瑪特（9992）收報217.2元，升7.4％。

ATM升約3% 小米績前升1.9%

ATMXJ回勇，美團（3690）報79元，升3.2%；騰訊（700）報514元，升3.1%。阿里巴巴（9988）旗下達摩院發布新一代旗艦處理器「玄鐵C950」，而阿里收報123.2元，升2.9%；京東（9618）報107.2元，升2%；小米（1810）績前報32.68元，升1.9%。

藍籌股方面，國藥（1099）收報19.68元，跌3.6%，為表現最差的藍籌股。滙控（005）收報123.6元，升4%。

凱樂士升84% 一手賬賺2808元

兩隻新股首掛，超購2152.3倍的凱樂士（2729）開市後隨即升至全日高位34.98元，較上市價16.66元升1.1倍，中午曾見低位29元，仍升74.1%，之後徘徊至收市報30.7元，升84.3%，一手200股賬面賺2808元。該股接獲659張「頂頭槌飛」，每張派1至2手。

澤景挫37% 「頂頭槌飛」蝕22.5萬

超購67.9倍的澤景股份（2632）則高開低走，曾較上市價44.2元升3.6%，惟快速回落後窄幅上落，尾市低見27.7元，跌37.3%，終收報27.88元，跌36.9%，一手50股賬面蝕816元。該股有6張「頂頭槌飛」，每張派276手，以收市價計，每名大戶勁蝕逾22.5萬元。

李澤銘：250天線阻力大 24200有支持

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，恒指於250天線的位置阻力較大，難以突破，而以美國國債、白銀等大宗商品來看，暫時股市、債市和大宗商品投資者均不信任美國總統特朗普可於短期內平息戰局。他預計，港股再向下的機會大，恒指於24200有支持，25200為阻力位，又指雖然消費股的業績較預期好，但行業仍未復甦。

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1220：美伊戰事緩和，承接美股升勢，恒指今早高開377點，大市升幅一度收窄至173點，低見24555點後再發力，半日升447點或1.84%，報24829點。成交金額1,495.86億元。

科指半日升67點或1.42%，報4779點。科網股普遍向上，騰訊（700）升1.82%；阿里巴巴（9988）升1.58%；美團（3690）升2.48%；今日將公佈業績的小米（1810）升1.37%。

藥明康德（2359）及老鋪黃金（6181）績後分別升8.86%及7.69%。康師傅（322）去年多賺20.5%，半日升6.73%。

恒地（012）去年核心基礎盈利升6%，中午收報30.48元，升1.53%。

友邦（1299）升5.79%；滙豐（005）任命首位首席人工智能官，半日升2.52%。

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0930：中東緊張局勢緩和，美股道指曾抽升逾1100點，國際油價曾挫14%。道指收市升631點或1.38%，報46208點；標指升74點或1.15%，報6581點；納指升299點或1.38%，報21946點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.86%，報6800點。

美國總統特朗普稱，與伊朗進行了「強而有力」的對話，已形成協議要點，美伊可能在5天內甚至更短時間內達成協議，惟伊朗否認與美國展開談判。

憧憬戰事快將結束，紐約期油收市挫10.28%，報88.13美元；布蘭特期油收報99.94美元挫10.92%。現貨金曾插8.75%，每盎司低見4099.17美元。重磅科技股普遍上升，英偉達漲1.7%，蘋果漲1.41%，Alphabet漲0.35%，微軟漲0.3%，亞馬遜漲2.32%，台積電漲2.8%，Meta漲1.75%，博通漲4.08%。

阿里傳發佈重要晶片產品

港股方面，恒指高開377點，開報24759點。騰訊（700）升1.92%；小米（1810）績前升1.06%；美團（3690）升0.26%。阿里巴巴（9988）升1.92%，據報旗下達摩院將發佈重要晶片產品，直指AI Agent算力需求。

友邦（1299）升4.28%；滙豐（005）升3.86%；中銀香港（2388）升1.92%。

藥明康德（2359）升3.99%，該公司去年多賺105.2%，並預計2026年收入增長18%至22%。

老鋪黃金去年多賺230%

老鋪黃金（6181）高開10.4%，該公司去年賺46.68億元，按年大增230%，擬派末期息每股人民幣11.95元，較前一年每股6.35元大升88%。

北水動向方面，周一南下資金淨買入港股297.28億港元。盈富基金(2800)、南方恒生科技(3033)、恒生中國企業(2828)分別獲淨買入132.69億港元、65.33億港元、48.43億港元；中芯國際(981)、阿里巴巴(9988)分別遭淨賣出5.16億港元、6,522萬港元。

