恒指半日升447點 友邦升5.7% 藥明康德績後揚近9%｜港股開市

美伊戰事緩和，承接美股升勢，恒指今早高開377點，大市升幅一度收窄至173點，低見24555點後再發力，半日升447點或1.84%，報24829點。成交金額1,495.86億元。

科指半日升67點或1.42%，報4779點。科網股普遍向上，騰訊（700）升1.82%；阿里巴巴（9988）升1.58%；美團（3690）升2.48%；今日將公佈業績的小米（1810）升1.37%。

藥明康德（2359）及老鋪黃金（6181）績後分別升8.86%及7.69%。康師傅（322）去年多賺20.5%，半日升6.73%。

恒地（012）去年核心基礎盈利升6%，中午收報30.48元，升1.53%。

友邦（1299）升5.79%；滙豐（005）任命首位首席人工智能官，半日升2.52%。

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0930：中東緊張局勢緩和，美股道指曾抽升逾1100點，國際油價曾挫14%。道指收市升631點或1.38%，報46208點；標指升74點或1.15%，報6581點；納指升299點或1.38%，報21946點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.86%，報6800點。

美國總統特朗普稱，與伊朗進行了「強而有力」的對話，已形成協議要點，美伊可能在5天內甚至更短時間內達成協議，惟伊朗否認與美國展開談判。

憧憬戰事快將結束，紐約期油收市挫10.28%，報88.13美元；布蘭特期油收報99.94美元挫10.92%。現貨金曾插8.75%，每盎司低見4099.17美元。重磅科技股普遍上升，英偉達漲1.7%，蘋果漲1.41%，Alphabet漲0.35%，微軟漲0.3%，亞馬遜漲2.32%，台積電漲2.8%，Meta漲1.75%，博通漲4.08%。

阿里傳發佈重要晶片產品

港股方面，恒指高開377點，開報24759點。騰訊（700）升1.92%；小米（1810）績前升1.06%；美團（3690）升0.26%。阿里巴巴（9988）升1.92%，據報旗下達摩院將發佈重要晶片產品，直指AI Agent算力需求。

友邦（1299）升4.28%；滙豐（005）升3.86%；中銀香港（2388）升1.92%。

藥明康德（2359）升3.99%，該公司去年多賺105.2%，並預計2026年收入增長18%至22%。

老鋪黃金去年多賺230%

老鋪黃金（6181）高開10.4%，該公司去年賺46.68億元，按年大增230%，擬派末期息每股人民幣11.95元，較前一年每股6.35元大升88%。

北水動向方面，周一南下資金淨買入港股297.28億港元。盈富基金(2800)、南方恒生科技(3033)、恒生中國企業(2828)分別獲淨買入132.69億港元、65.33億港元、48.43億港元；中芯國際(981)、阿里巴巴(9988)分別遭淨賣出5.16億港元、6,522萬港元。

