美伊戰事談判現曙光 道指期貨抽升1100點 油價急挫14%
更新時間：19:18 2026-03-23 HKT
發佈時間：19:18 2026-03-23 HKT
發佈時間：19:18 2026-03-23 HKT
美國總統特朗普在社交平台表示，與伊朗談判出現「有成效的對話」，並指示暫停對伊朗發電廠及能源基礎設施的一切軍事行動，為期五天。消息提振市場信心，道指期貨抽升逾1000點。
道期升逾1109點，報47002點；標期升144點，報6703點；納期升514點或2.1%，報24615點。
市場憧憬中東局勢緩和，國際油價急回，紐約期油一度急插14.1%，見每桶84.37美元。
早前特朗普發出最後通牒，指如伊朗不完全開放霍爾木茲海峽，美方將摧毀該國發電廠。該最後通牒原定本港周二早上8時到期。
專家：市場尋任何利好消息
B. Riley財富管理首席市場策略師Art Hogan表示，「市場就像蓄勢的彈簧一樣」，一直渴望任何利好訊號，而是次美伊對話消息令能源價格下行，便可滿足投資者預期。
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