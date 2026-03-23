美伊戰事談判現曙光 道指早段抽升800點 油價急挫14% 專家：市場蓄勢反彈

美國總統特朗普在社交平台表示，與伊朗談判有「有成效的對話」，並指示暫停對伊朗發電廠及能源基礎設施的一切軍事行動，為期五天。消息提振市場信心，道指早段抽升逾800點。

美元長債息急回

道指升834點，報46411點；標指升97點，報6603點；納指升359點或1.7%，報22006點。美元急回，跌穿100關，報99.31，跌0.2%；10年期債息低見4.305厘，跌7.5點子。

市場憧憬中東局勢緩和，國際油價急回，紐約期油一度急插14.1%，見每桶84.37美元。

科技股回勇，Nvidia（NVDA）、特斯拉（TSLA）及亞馬遜（AMZN）升逾2%。

早前特朗普發出最後通牒，指如伊朗不完全開放霍爾木茲海峽，美方將摧毀該國發電廠。該最後通牒原定本港周二早上8時到期。

市場釋放嚴重超賣

KKM資產管理創辦人Jeff Kilburg形容，市場終於找到擺脫重大不確定性及嚴重超賣的方法。B. Riley財富管理首席市場策略師Art Hogan亦表示，「市場就像蓄勢的彈簧一樣」，一直渴望任何利好訊號，而是次美伊對話消息令能源價格下行，便可滿足投資者預期。