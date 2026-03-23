韓股持續震蕩 單日重挫6% 南方東英：相關ETF仍呈現資金淨流入

韓國股市今年以來表現強勢，以今年2月底高位計，韓國綜合指數今年升幅曾高達50.6%，本月韓股雖然回落，截至今日（23日），今年來仍升30.3%，幾乎跑贏全球主要指數。本港和內地大部分投資者未能直接買賣韓股，令交易所買賣基金（ETF）成為部署韓國資產的核心渠道。有分析認為，在此輪震盪中韓國相關ETF整體呈現資金淨流入態勢，並且預期韓股牛市基本面未變。

3月初受中東地緣衝突升級影響，韓國綜合指數經歷劇烈震盪，於3月4日單日暴跌12%，創下歷來最大跌幅，兩日累跌達兩成，其後曾迅速反彈，截至上周五（20日），指數已回升至5781點水平，與今年高位6347點計，仍相差近1成，市場波動性顯著增加，惟美伊戰爭進入第四周仍未有緩和跡象，今日韓國KOSPI指數一度重挫6%，韓國交易所於KOSPI 200期貨更在下跌5%後啟動KOSPI指數熔斷機制，程序化交易暫停5分鐘。

本港ETF發行商南方東英向本報表示，在此輪震盪中，韓國相關ETF整體呈現資金淨流入態勢，並引述數據指，旗下南方東英SK海力士每日槓桿（2x）產品（7709）和南方東英三星電子每日槓桿（2x）產品（7747）3月初至上周四（19日）分別錄得總淨流入70億元和40億元，交易近期確有成所上升，隨著強勁資金流入，市場解讀這次波動解為建倉機會。據彭博截至3月5日數據顯示，全球追蹤韓國的槓桿ETF年內淨流入已達44億美元，有望創單季新高，年初至3月初，全球透過ETF流入韓國市場的資金淨流入規模已超60億美元。

支撐韓國牛市的核心因素仍在

南方東英指出，當前中東局勢是韓國股市最大不確定因素，但支撐韓股牛市的三大核心因素依舊存在，包括半導體超級周期、企業盈利的持續上調，以及政府推動的股東友好型監管改革。光大證券國際證券策略師伍禮賢則表示，三星和海力士作為韓國綜合指數前兩大權重股，預期將繼續受惠AI發展帶來的長期利好，繼而帶動指數後市仍有上升機會。